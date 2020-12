El PSOE afirma que el Consistorio algecireño (Cádiz) conoce que la Junta "retiene 683.000 euros de parques industriales"

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Empleo, la socialista, Ana Carrera, ha lamentado que el equipo de gobierno de Algeciras (Cádiz) arroje hacia la opinión pública "falsedades sobre la subvención que se canalizó a finales de 2018 y que se resolvió por parte de la

institución provincial" en marzo de 2019 en la que se contemplaban 603.000 euros

para mejoras en los polígonos industriales de La Menacha y Cortijo del Real.

En un comunicado, ha afirmado que el Consistorio "es completamente consciente de que el consejo de gobierno de la Junta no ha movido un solo dedo para resolver de manera definitiva los proyectos presentados por parte de la Diputación y que afecta a multitud de municipios, entre ellos Algeciras".

En ese sentido, la diputada ha dejado claro que han mantenido en todo momento contacto con Landaluce, "cada vez que nos ha solicitado información al respecto, por lo que es incierto que desconozcan los miembros de su equipo de gobierno la realidad sobre dichos fondos como han intentado hacer ver en prensa". "Es más, la propia presidenta, Irene García, ha respondido a las cartas emitidas por Landaluce y el alcalde de Algeciras ni siquiera se ha dignado a participar personalmente en las reuniones virtuales sobre los Fondos Europeos Next Generation, así como en otros foros que se han desarrollado en estos años para la puesta en marcha de programas de inversión de la Diputación en los municipios de la provincia".

Por tanto, Carrera ha calificado de "falta de respeto" hacia la Diputación que Landaluce lance públicamente que es la Diputación la que retiene ese dinero. En esta misma línea, la diputada ha recordado cómo en el pleno provincial celebrado el pasado mes de noviembre el Grupo Socialista defendió una propuesta en la que, precisamente, solicitábamos a la Junta que resolviera estos proyectos necesarios para dar un impulso a los espacios productivos de la provincia de Cádiz y su grupo, el del PP, voto a favor de dicha propuesta, "por lo que, una vez más, queda evidenciado que mienten y tergiversan la realidad en vez de exigir al presidente y al vicepresidente que no maltraten más a la provincia".

Así pues, Carrera ha asegurado que en 2018 salió la convocatoria impulsada por IDEA para nuestra provincia que contemplaba una financiación de 1,8 millones en convocatoria ordinaria, es decir, igual que el resto de provincias, pero que, además, "contemplaba una adicción de cuatro millones de euro dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI) que serían cofinanciado por la propia Diputación con un veinte por ciento".

"No entendemos ni nosotros, ni muchos alcaldes gaditanos, suponemos que tampoco Landaluce, aunque equivoque el debate, que casi dos años después de haber presentado el

proyecto y de tener constancia por los técnicos de la propia Agencia IDEA de que estos

han sido valorados positivamente, la Junta no haya querido resolver y digo no haya querido porque no hay razón técnica alguna para que no lo haya hecho aún", ha dicho la diputada socialista.