El PSOE en Algeciras dice que Landaluce se va "tarde, mal, a empujones y sin dignidad política"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria local del PSOE en Algeciras (Cádiz), Rocío Arrabal, ha afirmado que el anuncio de la dimisión del alcalde, José Ignacio Landaluce, "es la mejor noticia en años para la ciudad, por higiene democrática y por respeto a las víctimas", aunque ha criticado que "se va a empujones, tarde, con dos denuncias puestas, con mentiras y sin dignidad política".

"Todo lo que está ocurriendo es fruto de sus comportamientos inapropiados", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Arrabal, que ha añadido que se pudo "leer en los pantallazos de WhatsApp y ahora en las denuncias".

En este sentido, ha asegurado que el PSOE ""siempre lo tuvo muy claro, son hechos muy graves y no podía mirar para otro lado" y "por eso lo llevó hasta los juzgados y lo hizo público en su momento".

Cabe recordar que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este lunes que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después, el 28 de octubre.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas". "Frente a un gran montaje con injustos ataques, me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.