El PSOE augura que 2024 "será otro año en blanco" para el nuevo hospital, Valcárcel y la Ciudad de la Justicia en Cádiz

CÁDIZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vaticinado que "2024 será de nuevo un año en blanco" para proyectos "vitales" de Cádiz como el nuevo hospital, el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel o la construcción de la Ciudad de la Justicia.

En una nota, Ruiz Boix ha repasado la "larga lista de promesas del consejero de Presidencia, Antonio Sanz", para concluir que "de todas ellas solo se han cumplido las que corresponden a gestión del Gobierno de España como la nueva terminal de contenedores de la que este lunes se pone la primera piedra o la liberalización del peaje en toda la autopista".

"Antonio Sanz ha venido a Cádiz a pedir diálogo para ocultar la responsabilidad del Gobierno de Juanma Moreno por su falta de compromiso y de ejecución real de inversiones en la provincia, por la indolencia de un Gobierno que cuenta a su disposición con más fondos que nunca pero tiene otros intereses como es la privatización de los servicios públicos", ha resaltado.

En este sentido, ha asegurado que en materia de sequía, la Junta "ha dejado sin ejecutar el 90 por ciento de las infraestructuras hídricas a las que estaba comprometida" y en cuanto a los fondos europeos del plan de recuperación, el nivel de ejecución en los proyectos del Gobierno andaluz es inferior al 20 por ciento.

Ruiz Boix ha insistido en que "el compendio de mentiras y la falta de compromiso se refleja en el programa electoral de las mentiras del PP en la provincia, cinco años de falta de atención a los principales problemas", recordando "incumplimientos flagrantes como que el CFA aún no esté funcionando, no haber avanzado un kilómetro en la autovía Arcos-Antequera o no haber puesto en marcha una sola medida del plan antiBrexit 112 medidas".

Asimismo, ha apuntado a una demanda como es la presa de Gibralmedina para afirmar que "en diciembre de 2020 la Junta formalizó el contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la presa de Gibralmedina por un importe de 2,27 millones y un plazo de 18 meses, y han transcurrido dos años ya". "Hay dos años de retardo en la entrega del proyecto", ha remarcado, para ironizar que "la simplificación administrativa de Sanz no impedirá que transcurra este año completo sin que se produzca ningún tipo de avance o solución"

Por otra parte, Ruiz Boix se ha congratulado de la inversión en la nueva terminal de contenedores de Cádiz que permitirá ganar para la ciudad un terreno de 200.000 metros cuadrados. "Un proyecto que tiene su origen en el trabajo realizado por quienes fueran presidentes de la Autoridad Portuaria, los socialistas Rafael Barra y José Luis Blanco, y que se ha materializado gracias a las anualidades que desde julio de 2018 se vienen realizando a través de los PGE por parte de la dirección general de Puertos del Gobierno de España hasta llegar a la suma necesaria de 54 millones de euros", ha afirmado.

En la misma línea, ha resaltado la apuesta del gobierno de España a través de ADIF por impulsar el ramal ferroviario en el Bajo de la Cabezuela para dar salida a las mercancías en el polígono con la conexión a la línea de Sevilla.

Por último, Ruiz Boix ha valorado la aprobación de la proposición no de Ley en el Parlamento andaluz que obliga a las administraciones central y autonómica a atender de manera especial a los municipios gaditanos afectados por el narcotráfico.

El secretario general ha incidido en que "es exigente con el Gobierno de España para que siga mejorando los recursos y se alcance el cien por cien en los catálogos de puestos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como que se mejoren los medios técnicos, si bien de la misma manera, ay que reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus competencias".

Así, ha asegurado que "la lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de seguridad sino que requiere una visión integral para evitar que las barriadas vulnerables, la falta de oportunidades laborales o el absentismo escolar, sean un caldo de cultivo para las mafias". Por eso, el líder provincial del PSOE ha insistido en la exigencia al Gobierno andaluz "de más y mejores recursos en educación y formación, más y mejores recursos destinados a combatir el desempleo, más y mejores oportunidades para los jóvenes y las familias de estas barriadas en riesgo de exclusión social".

Finalmente, ha calificado de "perentoria" la aprobación de un plan de infraestructuras judiciales por parte de la Junta mientras no se ejecuta ninguna de las infinitas promesas del consejero Nieto sobre las ciudades de la Justicia y los nuevos juzgados. "Si hiciésemos el mismo tipo de oposición que hace el PP, pediríamos su reprobación en el Parlamento, pero es algo que cae por su propio peso, pues ha demostrado su incapacidad para mantener unas instalaciones judiciales dignas a lo que se une su torpeza en cuestionar el excelente trabajo que realizan los jueces, en su gran mayoría mujeres, en esta provincia", ha concluido.