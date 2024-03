El PSOE de Cádiz reprocha que "en agosto" García se negó a reclamar a la Junta por las obras del colector de Santa María

CÁDIZ, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE local y concejal del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Ortega, ha reprochado al alcalde de la ciudad, Bruno García, que en agosto de 2023 "votara en contra" de reclamar a la Junta la reparación del colector de aguas pluviales de la playa de Santa María del Mar, tras conocer que este "ha asegurado que reclamará a la Junta su responsabilidad en la obra del colector".

Para Ortega, "esas declaraciones del alcalde no pueden considerarse más que pura pose. La realidad la vimos el pasado agosto cuando votó en contra de reclamar a la Junta esta cuestión como propusimos desde el PSOE", según ha recogido este sábado la formación en un comunicado, en el que ha aseverado que ahora Aguas de Cádiz "tendrá que pagar" las obras.

Del mismo modo, el socialista ha afeado que "en ese momento, desde el PP se alegó que abrirían un espacio de diálogo con la Junta, que es evidente que no ha servido de nada, si es que ha llegado a existir, excepto para que la ciudad tenga que poner sus recursos y pagar una obligación que corresponde a la Junta".

Al hilo de esto, ha detallado que el PP "rechazó" reclamar la reparación del colector alegando que "el proceso estaba judicializado, pero parece que ya no es una razón de peso esta puesto que el proceso sigue igualmente judicializado que hace siete meses".¿Cuando lo propuso el PSOE reclamar a la Junta alargaba el proceso y ahora no?, ¿entonces era mejor un espacio de dialogo con la Junta y ahora no?, ha expresado Ortega, que ha criticado que "todo fueron excusas para no enfrentarse a la Junta y ahora paga Cádiz".

El concejal socialista ha insistido en que "la capacidad política se acredita entre otras cosas adelantándose a los problemas, todo lo contrario de lo que ha hecho el PP de Cádiz, que expresamente rechazó hace siete meses reclamar a la Junta, para ahora a costa de los gaditanos tener que hacer obras de urgencia", ha concluido.

"Con Bruno García, paga Cádiz los incumplimientos de la Junta. Lo vemos con las obras del colector de la playa de Santa María del Mar y lo vemos con la subida de más del 100% de la tasa de agua que ha aprobado el PP", ha asegurado el concejal, quien ha insistido que el alcalde tampoco defiende a la ciudad al mantenerse impasible ante la ausencia de inversión de la Junta en el nuevo hospital, en la Ciudad de la Justicia o en la rehabilitación de Valcárcel".