El PSOE critica que la Junta "venda esta semana en la provincia de Cádiz su Plan en Marcha fantasma"

CÁDIZ, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE de Cádiz y portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado a la Junta que "vuelvan a engañar a la ciudadanía gaditana con propaganda" y que el vicepresidente Juan Marín el miércoles "venda en la provincia el llamado Plan Andalucía en Marcha, un plan fantasma que nace muerto, ya que no viene avalado por ningún recurso de financiación, ni tampoco por informes jurídicos y económicos".

En una nota, Jiménez Barrios ha afirmado que "es el momento perfecto para que PP y Cs cumplan sus promesas electorales con los gaditanos, es el momento propicio económica y socialmente para desarrollar proyectos vitales como el nuevo hospital de Cádiz".

En este sentido, ha señalado que "existen los terrenos, con convenios aún vigentes entre Zona Franca y Junta de Andalucía, además de 7.500 millones de euros que llegarán a la Administración autonómica dentro de los Fondos de Recuperación del Gobierno y también del Plan de Rescate europeo". Por tanto, a su juicio, "no hay excusas, es el momento, o ahora o nunca".

El dirigente del PSOE ha exigido que "se tracen las líneas de financiación necesarias para desarrollar el Plan de 112 medidas que el Gobierno de Moreno Bonilla dibujó para el Campo de Gibraltar y para el que, aún, no se ha destinado nada". Asimismo, ha indicado que también "sería una buena oportunidad para hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Cádiz, así como otros proyectos vitales como Valcárcel, el Centro de Investigación Avanzada, los proyectos ITI que se han quedado detrás, el Museo de Paco de Lucía o el del Flamenco en Jerez".

Jiménez Barrios ha considerado que "Marín no puede venir a la provincia a no decir nada o a vender un folleto de intenciones pero sin ningún porte jurídico, financiero y económico, porque la propaganda no cura ningún mal".

Para el dirigente socialista, "hay una clara falta de liderazgo del PP y Cs gaditanos en la Junta, ya que en ese Plan 'fantasma' Andalucía en Marcha la provincia de Cádiz ha quedado relegada, sin relevancia, frente al compromiso mostrado con otros territorios andaluces como Málaga, Jaén o Sevilla".

Finalmente, Jiménez Barrios ha asegurado que "el PSOE de Cádiz va a seguir en contacto continuo con los agentes sociales y económicos de la provincia para seguir trabajando de manera coordinada y conjunta por el bien común".

"Vamos a darles cobertura ante el abandono que reciben de PP y Cs que deberían estar trabajando en poner en valor sus promesas electorales, ahora que tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo, y no esconderse tras un folleto propagandístico en una situación de crisis económica, sanitaria y de los servicios públicos esenciales como son la sanidad y la educación", ha concluido.