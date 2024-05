PSOE destaca que Zona Franca de Cádiz es "un referente en transparencia" mientras el Ayuntamiento "se queda a la cola"

CÁDIZ, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general local del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha destacado que la Zona Franca de Cádiz es "un referente" en materia de transparencia y ha señalado que "el Ayuntamiento de Cádiz está a la cola en esta materia". Así lo ha expresado Ortega refiriéndose a los datos publicados sobre transparencia por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno de España, en relación a la Zona Franca de Cádiz.

En este contexto, ha insistido en que "tras los buenos datos económicos, de avances de proyectos o de implantación de empresas, hay un nuevo dato positivo, ahora en transparencia y una prueba más de la absoluta diferencia entre la gestión del PP y del PSOE". "Con el PP, la Zona Franca de Cádiz era conocida por sus escándalos y la opacidad, mientras que con el PSOE es conocida por buenas noticias y transparencia", ha agregado.

"De hecho, en el apartado de transparencia, la Zona Franca de Cádiz se ha convertido en un referente para el resto, a las que supera ampliamente", ha señalado Ortega. Asimismo, ha puntualizado que este hecho es fruto "de la voluntad política, de tomarse en serio esta cuestión, en muchos casos olvidada por las administraciones y del trabajo minucioso, para poner en marcha las diferentes recomendaciones de mejora".

Así, ha señalado que "esto se muestran en el hecho de haber sido de las pocas entidades que presenta alegaciones al Informe de Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".

De igual forma, ha comparado estos datos con los del Ayuntamiento de Cádiz, "en la misma semana que hemos conocido que la Zona Franca de Cádiz es la mejor de España en transparencia, ha salido a la luz que el Ayuntamiento de Cádiz está a la cola en esta materia, siendo el número 44 de los 50 ayuntamientos capitales de provincia del país".

En este sentido, Ortega ha expresado que "no es ninguna sorpresa", ya que "para el PP la transparencia no es ninguna prioridad y el anterior equipo de gobierno de Adelante no mejoró lo suficiente la desastrosa gestión al respecto de los gobiernos del PP".

El secretario general local socialista ha recordado que según el ranking de la plataforma Dyntra, en los años de la ex alcaldesa Teófila Martínez "el cumplimiento de los indicadores de transparencia no llegaba al 30%". "Este porcentaje subió hasta el 54% con los gobiernos de José María González, para alcanzar actualmente en el 52%", ha concretado.

Por último, Ortega ha subrayado que estos datos son "fruto de la parálisis del gobierno de Bruno García también en esta materia, que como además es bien conocido, no tiene ningún interés para el Partido Popular (PP) en ninguna administración", ha concluido.