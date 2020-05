PSOE dice que la no aprobación del Estado de Alarma "hubiese sido un desastre para la provincia" de Cádiz

CÁDIZ, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado la cuarta prórroga del Estado de Alarma, que se extiende hasta el próximo 24 de mayo, a pesar de no contar con los apoyos de partidos como el PP, Vox, Junts per Cataluña, ERC o la CUP. En este sentido, la diputada socialista Eva Bravo ha afirmado que "la no aprobación del Estado de Alarma hubiese sido un desastre sanitario y económico para la provincia" de Cádiz.

En un comunicado, el PSOE ha señalado que estos partidos "han puesto en peligro la lucha que libra el país contra la pandemia" y que al no apoyar el Estado de Alarma, "han pretendido dar por finalizado el proceso de confinamiento y de desescalada gradual".

"De golpe, desatendiendo por completo los consejos de los expertos, pretendían reiniciar la movilidad, poniendo así en peligro la salud de millones de ciudadanos", ha resaltado la diputada socialista, subrayando que "no se puede permitir poner en riesgo a los ciudadanos. Con la salud no se juega".

Asimismo, según ha explicado Bravo, puesto que los Reales Decretos Leyes que se han aprobado en este periodo de lucha contra la pandemia estaban supeditados a la existencia del Estado de Alarma, "han puesto en peligro el bienestar económico de miles de ciudadanos que por desgracia en estos momentos dependen de las ayudas del Gobierno central". "Si el Estado de Alarma hubiera decaído, muchas de estas ayudas tendrían que haber sido interrumpidas", ha recalcado.

Respecto al empleo, cabe recordar que las empresas no pueden despedir a sus trabajadores mientras dure el Estado de Alarma. "Por tanto, el PP y Vox han sido unos irresponsables al poner en peligro miles de puestos de trabajo", ha incidido la diputada socialista.

"Además, y en referencia a los ERTE, debemos recordar que, en Cádiz, como en las demás provincias, están todos vinculados a la situación de excepcionalidad decretada por el Estado de Alarma", ha puntualizado, insistiendo en que "si la insensatez del PP y Vox hubiera prosperado, miles de trabajadores de la provincia habrían perdido su trabajo y se hubieran visto abocados a un ERE".

Así, ha detallado que "en el caso de los autónomos, en la provincia de Cádiz han sido ya 27.400 los trabajadores por cuenta propia que han recibido ayudas directas, con una inversión de casi 31 millones de euros". "Con su actitud desleal, el PP y Vox han puesto en peligro estas ayudas tan necesarias para nuestros autónomos", ha aseverado la diputada.

Por otro lado, respecto a los trabajadores agrarios, el Gobierno de España tomó la decisión de reducir un 19% su cotización. Esta medida supone un alivio para los 26.000 trabajadores agrarios que hay en la provincia de Cádiz. Sin la declaración del Estado de Alarma, "probablemente no podría justificarse tan fácilmente la concesión de estas ayudas, que podrían haberse visto afectadas por culpa del PP y Vox", ha recalcado Bravo.

Respecto al colectivo de empleados del hogar, el nuevo subsidio extraordinario del Gobierno podría beneficiar a más de 4.000 personas en la provincia de Cádiz. "Estas ayudas también habrían quedado afectadas, en caso de que la falta de sentido de Estado del PP y Vox hubiera prosperado", ha enfatizado la diputada.

Junto con las ayudas al empleo, el principal problema de la provincia, "que el PP y Vox también han puesto en peligro", son las ayudas a la vivienda, tanto para arrendatarios como para propietarios hipotecarios. "No quiero ni pensar cuántos miles de gaditanos y gaditanas que necesitan estas ayudas hubieran dejado de recibirlas en caso de que la propuesta del PP y Vox hubiera prosperado", ha explicado.

"Lo que hoy ha votado el PP y Vox, junto con los independentistas, es de una deslealtad absoluta, no ya con el Gobierno de España, sino con la ciudadanía", ha expresado Bravo, lamentando que "en un momento en el que el país pasa por una situación de extraordinaria dificultad, la derecha española ha decidido, junto con los independentistas, dar la espalda a los ciudadanos, poniendo en peligro su salud, su trabajo y su techo".

Así, ha indicado que "afortunadamente para los gaditanos, esta estratagema interesada de la derecha no ha triunfado" y que, "en momentos así, hay que recordar que la mayoría gubernamental, y muchos partidos de la oposición, han preferido seguir por la vía de la cordura y la sensatez, dejando solos a Vox y al PP, en su huida hacia ninguna parte".

"Debo decir que las ayudas a todos los colectivos gaditanos que lo necesitan seguirán llegando, a pesar de que el PP y Vox hayan tratado de impedirlo", ha asegurado la socialista, apuntando que "en estos momentos de extrema dificultad la derecha española se ha retratado". "Afortunadamente han fracasado en su intento, y debemos felicitarnos por el hecho de que la mayoría parlamentaria haya apoyado la prórroga del estado de alarma", ha concluido.