El PSOE pedirá explicaciones al consejero de Justicia por el "desastre" de los juzgados de San José en Cádiz

CÁDIZ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha calificado "de juzgado de guardia" la situación "límite y desastrosa a la que ha llegado la Junta de Andalucía" con los juzgados de San José, principalmente, por el "perjuicio" que ocasiona a la ciudadanía y a los operadores jurídicos la suspensión de los juicios que estaban señalados "y para los que ahora tienen que buscar nueva fecha en una agenda que ya de por sí sufre un retraso estructural".

En una nota, Ruiz Boix ha lamentado que "el Gobierno andaluz haya estado cuatro años mareando la perdiz con la Ciudad de la Justicia, sin haber tenido previsión alguna sobre la actividad de las instalaciones judiciales de San José y sobre la necesidad de buscar una alternativa a un edificio con ratas y que se cae a pedazos".

"La Junta ya tendría que haber buscado una sede provisional y haber organizado un traslado que no afectase al buen funcionamiento y a la calidad de un servicio público como es la Justicia", ha reclamado el dirigente socialista, que ha recordado que "ya en su día la Junta gobernada por los socialistas estuvo valorando la posibilidad de alojar los juzgados de San José en el edificio de La Voz".

Ruiz Boix se ha mostrado convencido de que "si la Zona Franca de Cádiz tiene espacio disponible para acoger los juzgados, hará todo lo posible para que la ciudadanía y los operadores jurídicos no sigan sufriendo la indolencia de quien tiene las competencias, que es el Gobierno andaluz y que llega tarde y mal, como siempre a todo".

"La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso todo este tiempo a todos aquellos que han estado denunciando la situación precaria de estas instalaciones judiciales en Cádiz", ha señalado Ruiz Boix, que ha lamentado que ahora "se haya tenido que suspender la actividad judicial allí, haciéndolo de manera repentina y con nocturnidad, lo que ha provocado un desbarajuste tremendo en la administración e impartición de la Justicia".

Por eso, ha anunciado que el Grupo Socialista registrará una batería de iniciativas con objeto de que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, comparezca en el Parlamento andaluz para explicar los detalles de tan caótica gestión. "Vamos a pedir el contenido de ese informe que prepara la Junta que ha sido obligada a ello por la Inspección de Trabajo y la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ya que de motu proprio ha sido incapaz de resolver una situación sobre la que había serias advertencias y reclamaciones", ha señalado.

El dirigente socialista ha criticado que "a prisa y corriendo se haya tenido que buscar un espacio en el edificio de la Audiencia provincial para juicios inexcusables" y al hilo, ha reprochado al consejero "su cerrazón sobre el pago del alquiler del palacio provincial de Justicia cuando es fruto de su absoluta inoperancia el hecho de que la capital gaditana no disponga ya de la Ciudad de la Justicia y sus consecuencias las sufran los trabajadores de la Administración de Justicia, operadores jurídicos y la ciudadanía".

"No hay ciudad de la Justicia a la vista, no hay previsión de qué espacio va a ocupar, no hay proyecto y únicamente quieren seguir ocupando un edificio que no les corresponde como hacen con la Audiencia provincial", ha afirmado Ruiz Boix, que ha añadido que "esa es la respuesta que tiene la Junta a las necesidades en materia de justicia en lo que respecta a los edificios de los juzgados de Cádiz, piensan que otras administraciones tienen que resolverle los problemas a la Junta".