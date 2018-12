PSOE señala que la estabilidad política "es lo que puede potenciar" el polo logístico del Campo de Gibraltar

Publicado 28/11/2018 12:51:51 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, junto al secretario general del PSOE en Algeciras, Juan Lozano, y la candidata a la cámara andaluza, Rocío Arrabal, han mantenido este miércoles un encuentro con el tejido productivo del Campo de Gibraltar donde los socialistas han demandado una apuesta por la estabilidad política "que es lo que puede seguir garantizando el crecimiento y desarrollo de uno de los polos industriales y logísticos más importantes de Andalucía".

En un comunicado, Jiménez Barrios, que ha precisado que "cada quince días acude a la comarca para explicar lo que hace la Junta", ha pedido el apoyo para el proyecto socialista del Gobierno andaluz que se ha visto complementado "afortunadamente por el Gobierno socialista con el Plan Integral para el Campo de Gibraltar dotado de mil millones de euros, frente a siete años en los que el PP nunca implementó un plan de estas características".

En este aspecto, el candidato socialista se ha preguntado "cómo un alcalde como el de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), puede criticar un plan que contempla una variante aprobada en Consejo de Ministros de España con 225 millones de euros para hacer más permeable la movilidad de la propia Algeciras que llega hasta San Roque".

Asimismo, Jiménez Barrios ha ido desgranando medidas del plan que se verán complementadas con la acción de la Junta en cuestiones como los 810 en inversiones de los que 460 lo son por fin para la Algeciras Bobadilla.

"Cuánto tiempo ha tardado el PP en tomar decisiones de este calado", se ha preguntado el candidato socialista que ha indicado que "cuando viene Casado no habla de estas cosas porque nunca las han hecho o de asuntos como la Zona Franca de los Barrios, una decisión tan importante para que radiquen aquí nuevas empresas que podrán contar con beneficios fiscales".

De igual modo, ha llamado la atención sobre la comisión creada para que los bienes que se incauten puedan ser decidida su reinversión desde una comisión aquí en el territorio, o los refuerzos en los juzgados que la Junta ha de disponer todo el aparato administrativo así como el incremento de la plantilla policial.

En lo que respecta a la Junta, ha destacado el impacto de los Planes de empleo en los municipios, las inversiones de la Agencia IDEA para el fortalecimiento de las empresas, la oficina de Extenda, la ampliación de formación dual pactada con la AGI así como la declaración de Barriadas preferentes con siete millones de euros en Algeciras y La Línea para la rehabilitación de las barriadas y la reinserción social.

El número uno del PSOE de Cádiz ha oído con "estupor" las declaraciones de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, "que ha pedido una moratoria en la implantación de industrias del Campo de Gibraltar". "Cómo puede hacer eso en una situación desempleo como la que todavía existe plantear eso ahora que se va a hacer la mayor inversión industrial de toda Andalucía con una ampliación de Cepsa valorada en mil millones de euros y que va a tener un impacto de generación de empleo más que considerable", ha señalado.

BREXIT

En relación al Brexit y las críticas del PP, Jiménez Barrios ha apuntado que hay una unánime opinión en el Campo de Gibraltar en torno a que "el Gobierno de España se plantó ante el acuerdo si no se reservaba la última palabra respecto a Gibraltar".

"No se entiende que no se haya puesto del lado del Gobierno, se les llena la boca de patriotismo, pero habría que preguntarse a quién creer, a la primera ministra británica, Theresa May, cuando habla en su parlamento y la oposición le achaca que no ha defendido Gibraltar o a la Unión Europea que se ha puesto de parte de España como ha indicado el ministro alemán reconociendo que España ha hecho lo que tenía que hacer en defensa de los intereses del Campo de Gibraltar", ha abundado.

"España ha defendido los intereses de los 9.000 trabajadores y aquellos que se envuelven en un patriotismo falso tienen la oportunidad de ponerse de parte del Gobierno de España en un acto de lealtad hacia el Estado", ha aseverado Jiménez Barrios.