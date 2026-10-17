El puerto de Cádiz suma ya 26 escalas en octubre y espera más de 4.000 turistas este fin de semana

Archivo - Un crucero anclado en el puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto de la Bahía de Cádiz va a sumar hasta el domingo 18 de octubre un total de 26 escalas de las 43 que hay programadas para este décimo mes del año, 20 de ellas consideradas 'premium', esperando además este fin de semana más de 4.000 turistas con la llegada de dos cruceros de gran capacidad, uno el sábado y otro el domingo.

Octubre es uno de los meses del año 2026 en que más escalas recibe el puerto gaditano, junto con abril, que registró 41 atraques de cruceros de diversa capacidad, según datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, consultados por Europa Press.

Durante las dos semanas que restan para acabar el mes, los muelles gaditanos recibirán los 17 cruceros previsto, con el martes 20 y miércoles 21 como días claves, al estimarse que bajen a tierra unos 17.000 turistas a bordo de seis buques, tres por cada día.

Cabe apuntar que en octubre hay hasta cinco días en que se reciban a tres barcos prácticamente a la vez, con jornadas de 10.000 turistas, como el que se vivirá el próximo martes. Además, durante todo el mes, la estimación ronda los 63.000 turistas.

Respecto al fin de semana, este sábado recala en Cádiz el crucero 'Island Princess', con una capacidad para 2.200 turistas, mientras que el domingo podrían llegar casi 2.300 cruceristas a bordo del 'Norwegian Star'.

Ya en noviembre, el puerto de Cádiz tiene previstas 37 escalas, mientras que en diciembre serán 24. Con ello la Autoridad Portuaria cerrará un año en que se habrán recibido a 325 cruceros.