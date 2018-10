La Red Española de Inmigración pide al Gobierno una evaluación independiente de los migrantes del 'Open Arms'

Publicado 09/08/2018 18:50:12 CET

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha cursado una petición formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía por medio de la cual ha solicitado que se permita que organizaciones sin vinculación con el Gobierno y no insertas en el sistema de acogida inicial "puedan efectuar una evaluación independiente que garantice que se cuente con una segunda opinión al respecto de la situación de las personas que puedan haber sido derivadas a un CIE o se encuentren en reclusión o retención policial procedentes de la embarcación 'Open Arms' que han desembarcado este jueves en el muelle de Crinavis, en San Roque (Cádiz).

En un comunicado, desde la Red Española de Inmigración han pedido que "se proceda a dar permiso para acceder a las personas que han tomado tierra en Algeciras procedentes del operativo del buque 'Open Arms' a los efectos de ofrecer vías alternativas y no gubernamentales que puedan garantizar así el mandato de la ONU de permitir que todas las entidades no gubernamentales cuenten con los mismos mecanismos de acceso a las personas potencialmente usuarias de ayuda humanitaria por cauces no vinculados al Gobierno".

Al respecto, el presidente de la Red, Daniel Méndez, ha señalado que "queremos una investigación independiente", así como que "no queremos fondos o ayudas para ello, sino únicamente que permitan que nuestros equipos jurídicos y de triaje social puedan acceder de forma supervisada pero no controlada por el Gobierno y sus entidades colaboradoras a las personas que han llegado a Algeciras y, de esta forma, podamos validar su situación".