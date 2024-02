Repullo (PP-A) reclama medidas sociales para el Campo de Gibraltar, "que debe ser prioridad para el Gobierno"

BARBATE (CÁDIZ), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP) de Andalucía, Antonio Repullo, ha reclamado este domingo que el Campo de Gibraltar, y la provincia de Cádiz, "deben ser una prioridad para el Gobierno de España" en materia de lucha contra el narcotráfico.

Durante su participación en Barbate en la concentración 'Por la dignidad de Barbate', convocada por el Ayuntamiento, Repullo ha querido trasladar un mensaje de apoyo a las familias de la localidad, y ha señalado que "Barbate ha salido este domingo a la calle para reivindicar que es un pueblo que vive con dignidad y libertad, y que no se merece proyectar esa fama que le quieren dar", según un comunicado del PP Andalucía.

En declaraciones a los medios, ha señalado que "la costa gaditana tiene un problema que es de toda España y así hay que tratarlo política, judicial y policialmente". Así, ha destacado que "cualquier caso o actuación en la zona debe ser integral" y ha señalado que "está claro que el narcotráfico se aprovecha de la desigualdad, lo que significa que el Estado debe garantizar medidas sociales que arropen al pueblo de Barbate, porque reforzar las oportunidades de los barbateños y de los vecinos de la comarca es menguar las posibilidades del narco".

Por ello, ha urgido a la puesta en marcha de manera urgente de medidas sociales "con presupuesto, agenda y acciones concretas que arropen a la comarca" como ya está haciendo el Ejecutivo andaluz, que "no ha parado ni un minuto trabajando por el impulso económico y social de la provincia de Cádiz y sus pueblos", ha dicho. De igual forma, ha trasladado a los miembros de la Corporación municipal el apoyo y respaldo de su formación, y ha resaltado que, aunque la manifestación ha sido convocada por todos los grupos municipales, "es una petición del pueblo".

El secretario general ha manifestado que "Barbate no merece esto, no merece los hechos ocurridos ni la imagen que se proyecta de ellos", al tiempo que ha expresado que "los barbateños quieren vivir con dignidad, con paz y, sobre todo, con un futuro próspero para sus hijos". En este sentido, ha considerado que queda mucho por hacer en la lucha contra el narcotráfico pero "desmantelar las unidades de la Guardia Civil en la zona no es el camino, como tampoco lo es no atender las necesidades de los agentes que trabajan sobre el terreno ni escuchar sus peticiones".

En este contexto, el secretario general de los 'populares' ha apuntado que "no es una cuestión de ideología, sino de sentido común", para reiterar la petición de que Cadiz sea declarada Zona de Especial Singularidad. De igual forma, ha demandado "más y mejores medios" para la Guardia Civil y la Policía Nacional y una reforma de la ley para castigar "con más dureza" a quienes colaboren con los narcotraficantes.

"Las asociaciones y sindicatos policiales coinciden en la ausencia de medios y de efectivos y en las dificultades que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad para cumplir sus obligaciones, además de la falta de seguridad que sufren", ha señalado, para explicar que en las reuniones mantenidas con representantes de ambos cuerpos "nos han pedido ayuda porque Moncloa desatiende de manera continua esas reclamaciones de más recursos materiales y humanos".

"La costa se merece un refuerzo más efectivo de los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es importante también que tengamos políticas que den a los jóvenes de la comarca el mejor de los futuros, el que se merecen", ha insistido, "por eso pediremos al Gobierno de Pedro Sánchez que corrija los errores profundos que ha cometido y que apueste por Barbate, por Cádiz, por la costa y por Andalucía".