Rodríguez (Podemos) ve una "absoluta prioridad" regular los salarios públicos para "acortar diferencias"

Actualizado 26/02/2015 14:30:05 CET

CÁDIZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, considera una "absoluta prioridad" un cambio en la legislación sobre los salarios públicos para "acortar diferencias", algo que permitiría "un ahorro sustancial" e invertir en cuestiones prioritarias para la comunidad.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, ha recordado su compromiso de cobrar si se convierte en presidenta del Gobierno andaluz "lo mismo" que cobra como profesora, ya que entiende que la política "no es una profesión, sino una dedicación temporal". Además, es partidaria de "vivir de la manera más parecida posible a la de las personas a las que se representa" para no perder el contacto con la realidad.

En cuanto a los planteamientos de Podemos sobre los salarios en el resto de la Administración, ha aludido principalmente "a la Administración paralela", enfatizando que "no es de recibo que los directores de las empresas públicas, o los altos cargos nombrados como cargos de confianza cobren el doble o el triple que los profesionales de esos mismos servicios".

Podemos plantea "que los sueldos se regulen" para que "no sean superiores a los del profesional que cobre más en ese servicio", y no sólo para que no superen al de la presidenta de la Junta como actualmente, lo que apostilla que "no se cumple en todos los casos".

Deja claro Rodríguez que esta medida no implica "bajarle los sueldos a la gente en ningún espacio", sino que haría referencia exclusivamente "a la gestión de los recursos públicos, de los salarios públicos, los que se pagan para una labor a través de lo que todos ingresamos con nuestros impuestos".