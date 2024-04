Ruiz Boix (PSOE) pide al alcalde de Algeciras (Cádiz) que defienda a la comarca antes que al PP en relación a Gibraltar

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), que "defienda los intereses de los campogibraltareños por encima de los de su partido", al que ha acusado de "utilizar Gibraltar por cuestiones de bandera".

En una nota de prensa, ha recordado que tras el último encuentro la pasada semana en Bruselas, los ministros de Exteriores de España y Reino Unido hicieron una declaración conjunta sobre los avances en el acuerdo en relación a Gibraltar.

A raíz de esa declaración conjunta, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno de España que informe a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la Mancomunidad sobre cómo se están desarrollando estas negociaciones, ya que teme que podrían inclinar la balanza hacia el lado del Peñón y ser "pan para hoy y hambre para mañana".

Ruiz Boix ha mostrado su respaldo a Albares y ha recalcado que los alcaldes de la comarca "han tenido la oportunidad de trasladar al ministro en varias ocasiones sus inquietudes e incertidumbres" y ha afirmado que está convencido de que el ministro "las ha tenido en cuenta en las negociaciones".

Sobre el contenido de las negociaciones, Ruiz Boix ha manfiestado que "los titulares los conocemos, y se refieren a las mejoras en derechos laborales, en las pensiones de los trabajadores transfronterizos, de los españoles y los de nacionalidad extranjera que viven en España". También se han trasladado mejoras en armonización fiscal, en el derecho medioambiental para que se cuide más la Bahía o en el uso conjunto del aeropuerto, ha asegurado.

"En definitiva, todos son mejoras ante la necesidad que tiene Landaluce de conocer la letra pequeña que depende de los redactores del documento, los responsables de la Unión Europea, la entidad neutra, que representa los intereses de España, al ser el país que, al contrario que el Reino Unido, sigue formando parte de la UE", ha manifestado.

Para el alcalde de San Roque, "si el PP fuese responsable, no deseara únicamente tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez, tuviera sentido de Estado y no se dedicara a obstaculizar, bloquear y torpedear, los populares ya conocerían la información que reclaman".

En este sentido, ha recordado que Albares ha comparecido sobre este asunto en comisiones de Asuntos Exteriores, en una mixta de la Unión Europea y también ante el Pleno del Congreso de los Diputados y ha lamentado que el ministro "no ha encontrado en ellas la cooperación o la complicidad del PP".

Así, Ruiz Boix ha recordado que Albares "pidió claramente a los portavoces del PP en el Congreso que se sumasen a este acuerdo, y que pongan por encima de todo los intereses de 15.000 trabajadores transfronterizos, de los que más de 10.000 son españoles que diariamente acuden a Gibraltar y que están hoy en día entusiasmados ante la posibilidad de que la Verja acabe desmantelada".

"Es algo que pensábamos que no íbamos a vivir y que está próximo a cumplirse y que estoy convencido que cuando conozcamos el acuerdo tendremos que aplaudir las bondades, pero que seguro que también habrá contraprestaciones", ha manifestado Ruiz Boix, que ha añadido que "habrá cuestiones que al final no terminen de agradar, ya que los acuerdos son así, porque no únicamente benefician a una parte, ya que se comparten obligaciones y derechos para las dos partes".

Finalmente, se ha mostrado "convencido de que el futuro va a ser mejor que el que planea el PP, que únicamente habla de Gibraltar para pelearse con la bandera" y ha insistido en pedir al alcalde de Algeciras "que por una vez anteponga los intereses de los vecinos del Campo de Gibraltar, si me apuran de los vecinos de Algeciras, por encima de los intereses electorales, partidistas del PP".