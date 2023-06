San Fernando exige "soluciones urgentes" al estado "indigno" de la perrera de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho públicas este jueves "la multitud" de denuncias gráficas que ha recibido y que "evidencian el indigno estado" de las instalaciones del centro de protección animal Bahía de Cádiz, que pertenece administrativamente a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía, y en el que se recogen animales perdidos y abandonados.

En un comunicado el Gobierno municipal ha manifestado que los vídeos y fotografías recibidos "se han contrastado debidamente" y son "aberrantes y muestran un absoluto abandono de los más mínimos estándares de calidad y de protección del bienestar animal que debe tener un centro de estas características".

Estas denuncias, han advertido, "contrastan frontalmente con los informes periódicos que se venían recibiendo del servicio", gestionado a través de una empresa externa. Por eso, ha exigido a la Mancomunidad y a su presidente que tomen "de forma urgente" las medidas oportunas para solucionar esta situación que "nos ha alertado e incluso descompuesto moralmente".

"No es permisible ni vamos a tolerar que este servicio no se preste en las debidas condiciones", ha apuntado el Consistorio isleño, que ya ha trasladado al responsable de la Mancomunidad sus quejas, recalcando que "si no se dan soluciones urgentes y adecuadas San Fernando dejará de financiar este servicio y buscará otras alternativas para la asistencia de los animales abandonados o perdidos".

El Gobierno isleño condenado la situación en la que se encuentran estas instalaciones y que, ha señalado, "repercuten y ponen en riesgo el bienestar de los animales que se asisten en este centro". "Una ciudad con la sensibilidad y la apuesta por el bienestar animal como es San Fernando no puede sostener ni un día más una situación tan indigna como la que hemos visto", ha concluido.

Este centro está gestionado por la empresa de plagas Andaluza de Tratamientos Higiénicos SA. (Athisa) y varias asociaciones animalistas han denunciado en redes "la terrible situación de abandono que sufren" los animales que se encuentran acogidos en estas instalaciones que "está masificada y en lamentables condiciones de salubridad".