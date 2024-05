Sanz dice que la reunión de Albares "llega tarde" y que la Junta está "preocupada" por "las prisas de Sánchez"

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que la reunión convocada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre las negociaciones de Gibraltar "llega tarde y mal". Además, ha mostrado la "preocupación" de la Junta por "las prisas del Gobierno de Sánchez por buscar una foto y poder firmar cualquier acuerdo, aunque sea perjudicial para el Campo de Gibraltar".

En rueda de prensa, Sanz ha agradecido que el Gobierno le dé la razón a la Junta al convocar la reunión el próximo lunes, ya que ha recordado que el Gobierno andaluz "llevaba semanas alertando de que era la primera vez en la historia en la que se estaban produciendo negociaciones y no se estaba informando ni a los alcaldes de la comarca ni a la Junta de Andalucía, lo cual había ocurrido siempre".

"Ayer el alcalde de La Línea y se quejaba amargamente de cómo se puede negociar en este caso sin contar con los ayuntamientos. Esta cita llega tarde y mal", ha incidido Sanz, añadiendo que "llega tarde porque se viene exigiendo desde hace mucho tiempo y no es lógico que se dé por casi culminada --la negociación-- y se vaya a informar cuando ya esté todo cerrado, pactado y blindado".

Además, ha mostrado la preocupación de la Junta "por las prisas del Gobierno". "La Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía está a favor de alcanzar acuerdos, pero no cualquier acuerdo", ha insistido Sanz, que ha afirmado no están dispuestos a aceptar "un acuerdo de espaldas a los intereses del Campo de Gibraltar".

"Por una foto llena de prisas del señor Sánchez no se puede tirar por tierra los intereses o no se puede dejar atrás los intereses de los campogibraltareños y muy especialmente los vecinos de La línea, por lo tanto no vale ni podemos aceptar cualquier acuerdo que sea hecho de espaldas a los intereses del Campo de Gibraltar", ha manifestado.

Además, Sanz ha llamado la atención de que "es la primera vez que un Gobierno de España acepta una mesa a tres", señalando que "cuando se citaba a Gibraltar siempre en la mesa estaba la Junta y los ayuntamientos, al menos la junta". "O la negociación era dos, entre dos reinos soberanos, Reino Unido y España, o si era a tres siempre era cuatro, y así ha sido la historia, y es la primera vez, el otro día en la que se produce en Bruselas, en la que se está a tres y se excluye los intereses de Andalucía y de los alcaldes de la comarca", ha añadido.

Por ello, Sanz ha afirmado que les "preocupa la falta de transparencia, que se está negociando de espaldas al Campo de Gibraltar y de espaldas a Andalucía". "No se puede ceder años de pleito por una foto sin garantizar un futuro a los camposgibraltareños, hay un riesgo muy alto de alcanzar un acuerdo en falso, de que por una foto los temas claves para los camposgibraltareños puedan encontrar una solución gracias al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de España", ha incidido.

En este sentido, ha preguntado "cómo va a afectar esto a los trabajadores que cruzan para ir a trabajar todos los días, cómo va a afectar esto al puerto de Algeciras en relación con el puerto de Gibraltar cuando no hay aguas jurisdiccionales de las que tenga derecho Gibraltar, qué va a ocurrir con el tráfico ilegal de tabaco si se quitan las fronteras, quién controla eso, cómo va a ser el acuerdo de uso compartido del aeropuerto, dónde van a estar los policías para el control de las aguas".

Así, tras preguntar también si "hay acuerdo en relación con los rellenos o en relación con los residuos", Sanz ha insistido en que "no vale cualquier acuerdo, no es lógico que se está actuando con tanta falta de transparencia y tanto oscurantismo".