El sello discográfico Osmio Studio se posiciona como un "referente" de la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sello discográfico gaditano Osmio Studio ha cumplido un año desde que comenzó su andadura en septiembre de 2021. Así, la discográfica se ha posicionado en la provincia de Cádiz como una de las "referencias" en la creación de "contenidos audiovisuales", trabajando en diferentes sectores tales como "estudio de grabación, creación y producción de videoclips, diseño gráfico e ilustración y posicionamiento web (SEO)".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador del sello, Jorge Miguélez ha indicado que "nuestro objetivo es ayudar a los pequeños artistas y crecer juntos, compartiendo objetivos", por ello "ofrecemos servicios de creación de imagen profesional, grabación en estudio, mezcla, mastering, videoclips y todo tipo de servicios que necesita un artista para destacar en las redes".

Así, ha manifestado que "juntos podemos hacer que el artista urbano de la provincia de Cádiz sea reconocido a nivel nacional e internacional", ya que "hay muchos artistas aquí que llevan mucho tiempo en la escena musical y todavía no han podido destacar desde el movimiento urbano".

Desde Osmio Studio "han aparecido ya numerosos artistas urbanos procedente de diferentes puntos de la provincia", ha explicado Miguélez, señalando que "tras el EP 'Material Pesado' de Persa Selectah, donde colaboraron diferentes artistas, hemos trabajado con otros como M.G.B o Travis Trevor, repitiendo además de nuevo con Hasessino o Maikel ADS Krú".

Dentro del equipo de Osmio Studio, además de Jorge Miguélez como coordinador y compositor, "trabajan Emilio Castañeira, conocido con el alias de Persa Selectah, como compositor y técnico de sonido; Alvaro González, en el apartado de diseño gráfico; Marcos Dueño en el apartado SEO del equipo y Juan Manuel Estudillo en el apartado de prensa". Miguélez ha señalado además que "nuestros miembros cuentan con más de diez años de experiencia en el sector de la música, actuando por toda la península con diferentes bandas, o como deejays".

Los dos últimos singles que ha lanzado el sello discográfico son "'From the bottom' de Travis Trevor procedente del Puerto de Santa María e 'Instinto' de Maikel ADS Krú, procedente de la ciudad de Cádiz", ha destacado el coordinador, quién ha anunciado la salida en los próximos meses de "las canciones de dos artistas procedentes de Ecuador y Estados Unidos" de quiénes "no queremos dar sus nombres para generar mayor expectación".

Finalmente, Jorgue Miguélez ha destacado que los próximos proyectos de Osmio Studio pasan por "la creación de eventos musicales y la colaboración con artistas internacionales".