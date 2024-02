Sumar apuesta por el desarrollo socioeconómico del Campo de Gibraltar (Cádiz) para evitar el avance del narcotráfico

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha defendido este viernes la necesidad de apostar por el desarrollo socioeconómico de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar como una vía para que el narcotráfico que opera en la zona "no pueda extender sus tentáculos en la sociedad".

Así lo han manifestado los diputados de Sumar en el Congreso Enrique Santiago, Toni Valero y Esther Gil de Reboleño.

"La mejor forma de luchar contra el narcotráfico y de evitar la penetración de las mafias, sea de qué tipo que sean en las estructuras del Estado, es garantizar empleo digno a la gente para que pueda vivir en la legalidad y en condiciones dignas", ha argumentado a este respecto el portavoz parlamentario de IU y coportavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, en declaraciones a los medios en Algeciras.

En esta línea, ha abogado por que la ciudadanía tenga "unas condiciones dignas de vida y que la sociedad y el Estado se encarguen de garantizar unos servicios mínimos como sanitarios, educativos y de calidad". "La seguridad ciudadana es seguridad humana", ha dicho Santiago, aseverando que si no se garantizan esas cuestiones, "por mucho que invirtamos en medios para los cuerpos policiales, el problema no lo vamos a arreglar nunca, lo podremos ir parcheando, pero no lo arreglaremos".

En su opinión, "no se puede competir con organizaciones mafiosas en términos económicos" sino que "hay que dejar al pez sin agua", quitándoles "el territorio, el sector donde ellos intentan expandirse y necesitan expandirse para organizar su estructura criminal". "La solución contra el narcotráfico y las mafias no es competir en quien pone más medios materiales y económicos, es quitar el agua al pez, que no pueda desarrollarse y que no pueda extender sus tentáculos en la sociedad", ha señalado.

En línea similar se ha referido el diputado de Sumar y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, quien ha dicho que "hay que plantear una solución integral" en este territorio, desde medios policiales y judiciales a "desarrollar socioeconómicamente la comarca".

"En otras zonas con un desarrollo socioeconómico mayor, no se dan estos problemas", ha advertido Valero, quien ha asegurado que la mafia "no solamente es esa foto que hemos visto de las narcolanchas" sino que "también es la imagen de quien vive muy lejos del Campo de Gibraltar pero se lleva los beneficios de ese dinero negro del narcotráfico". Por lo tanto, según ha dicho, "pongamos en esa imagen de la mafia no sólo al Campo de Gibraltar sino a quienes viven en grandes mansiones alejadas del Campo de Gibraltar y pagadas con el dinero del narcotráfico".