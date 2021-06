Susana Díaz pregunta a Moreno si se hará la foto de Colón "para seguir blanqueando a la ultraderecha"

CÁDIZ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se pronuncie sobre la "foto de Colón" del próximo 13 de junio en Madrid y ha señalado que el dirigente del PP ya "abrió a la ultraderecha las puertas de las instituciones".

Díaz ha subrayado que su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho que no irá a la convocatoria, por lo que se ha preguntado "qué va a hacer Moreno Bonilla" y "si irá para seguir blanqueando a una ultraderecha que sigue generando odio, rencor y enfrentamiento entre la gente".

En el recorrido por la Sierra de Cádiz en el séptimo día de campaña, la líder socialista ha puesto el énfasis en "la ilusión, alegría y fortaleza" que encuentra "en todos los encuentros por las ganas de volver al gobierno de Andalucía para beneficio de la gente y ante la indolencia del gobierno de Andalucía".

En este sentido, ha hecho una llamamiento al gobierno andaluz por el incremento de los datos de contagios Covid, con una "tasa de incidencia de 180 contagios por cada 100.000 habitantes en Andalucía, muy por encima de la media de España, que arrojan 1.600 casos en las últimas 24 horas. "Una noticia muy preocupante para el turismo y sin que la Junta mueva ficha, abra los centros de salud y tome medidas", ha pedido.

Díaz ha resaltado que mira "el horizonte con esperanza de recuperación", por lo que "es urgente que el gobierno andaluz diga qué va a hacer y cómo va a parar esta situación".

En un encuentro con alrededor de 200 militantes socialistas gaditanos en la Plaza de América de Arcos de la Frontera, la candidata ha lamentado que estos "dos años han sido muy duros", en los que ha visto "a tanta gente pasándolo mal y perdiendo derechos". "Tengo más ganas, más fuerza, libertad y coraje para levantarme ante lo que no me gusta, para combatir lo que creo que no está bien", ha añadido.

Por otra parte, Díaz ha defendido su candidatura como "un proyecto colectivo en el que me acompaña la voz de la militancia, que es la voz de la verdad". "No tengo ministros ni ministras, pero sí miles de compañeros y compañeras detrás con talento y capacidad. Porque somos el corazón que bombea socialismo a toda España", ha destacado.

Es por ello que ha pedido la confianza de la militancia porque "esto va de un compromiso con un partido que está por encima de todos nosotros".

Díaz ha detallado que "hay que poner 450 euros por andaluz para llegar a la media de inversión sanitaria y un plan de choque para que en 48 horas se pueda ir presencialmente al médico, así como psiquiatras en atención temprana". "Cuando estábamos en el gobierno pusimos matrículas gratuitas para universitarios, pero no llegué a tiempo para las guarderías gratis de 0 a 3 años", ha indicado.

La dirigente socialista ha explicado que no se afilió al PSOE "para tener miedo, sino para tener la libertad de debatir y elegir entre la familia socialista con respeto, porque éste es el partido de la libertad de Fernando de los Ríos, no el del libertinaje de Díaz Ayuso".

Díaz ha reiterado que este proceso "se ha adelantado dos meses porque no solo estamos decidiendo qué persona será la candidata o candidato, sino porque debemos escoger el PSOE que queremos tener, el que se dirige desde fuera de Andalucía o el que decidan los hombres y mujeres de aquí en libertad".

Durante la jornada, Susana Díaz ha tenido una intensa agenda por la provincia de Cádiz, celebrando asambleas abiertas con militantes de Alcalá del Valle, Olvera, Zahara de la Sierra y El Gastor. Tras el acto de Arcos de la Frontera, donde ha estado precedida por la diputada provincial Ana Carrera, mantuvo encuentros con socialistas de Guadalcacín y El Torno, donde cerró la jornada.