Take That actuará el 21 de julio en el Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) tras pasar por Marbella y Sevilla

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda británica de los 90 Take That actuará el próximo 21 de julio sobre el escenario del Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un concierto incluido en su gira 'This life under the stars', que la llevará el 14 y 15 de julio a Marbella y y el 16 a Sevilla.

Integrada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald y sin Robie Williams, la banda de música pop presentará su primer material inédito en los últimos cinco años, ofreciendo a sus seguidores una esperada muestra de su creatividad renovada en este festival organizado en las instalaciones de Bodegas González Byass en Jerez.

Con ocho álbumes en el número uno de las listas, ocho premios BRIT y seis premios Ivor Novello, entre otros logros, el grupo acaba de publicar su noveno álbum 'This Life', un trabajo caracterizado por su vitalidad y que destaca su faceta musical más sólida, como ha reseñado la organización del festival en una nota.

'This Life' refleja la celebración de la vida, destacando las voces de cada miembro, quienes colaboran activamente en la creación de canciones y desafiando las etiquetas de 'boyband' que tuvieron en los 90. El álbum abarca influencias musicales como Hall & Oates, Supertramp, Wings, Elton John, The Eagles y Crosby, Stills y Nash.

Las entradas para este concierto oscilan entre los 170 euros y 69,60 euros y se desarrollará en la Bodega Las Copas, primer escenario del Tío Pepe Festival.

El concierto de Take That se suma al de los últimos artistas y grupos confirmados para la próxima edición de 'Veranea en la Bodega 2024', como son Ana Mena, Raphael, Miguel Poveda, el concierto tributo God Save The Queen, La Oreja de Van Gogh, Amaral, India Martínez, el tributo 'Arrival From Sweden, The Music of ABBA', Santiago Auserón, Nil Moliner o Los Secretos.

La programación se completa con los ciclos 'Solera y Compás', con artistas como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao, y el toque de humor de 'Tío Pepe Comedy'.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en www.veraneaenlabodega.com.