Teresa Rodríguez cree que VOX no estará en el Parlamento y ve en su denuncia contra Susana Díaz "un acto de campaña"

Actualizado 28/11/2018 15:01:32 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández) -

La candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, ha augurado este miércoles que finalmente VOX no va a lograr representación en la Cámara autonómica tras las elecciones de este domingo porque Andalucía "es resistente a las derechas", a la par que ha considerado que su denuncia contra la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, es "un acto de campaña más".

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en declaraciones a los periodistas en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, hasta donde se ha desplazado la confluencia en la décimotercera jornada de campaña electoral, donde ha paseado por el centro del municipio junto al candidato a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo, y la número uno de Adelante Andalucía por Cádiz, Ángela Aguilera.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de pactos de otros partidos con la extrema derecha, la candidata ha lamentado que el final de la campaña va a estar marcada por "una fuerza que no va a entrar en el Parlamento porque somos una comunidad resistente a las derechas", a la par que ha vuelto a responsabilizar a Susana Díaz de situar a VOX en el centro del debate político de Andalucía.

"La principal culpable de que hablemos de la extrema derecha andaluza, que no tenía la posibilidad de entrar en el Parlamento, es Susana Díaz, que le ha abierto las puertas", ha agregado Teresa Rodríguez antes de advertir de que "no todo vale en campaña".

A su juicio, la socialista busca con este discurso atraer el voto moderado de derechas, y para eso "coloca en prime time a la extrema derecha inexistente y sin ninguna raíz en nuestra tierra en campaña electoral", provocando que "estemos siete días más haciéndole la campaña a la extrema derecha". "Nos negamos a entrar en ese marco, no van a entrar, hay que señalarlos con el dedo como no deseables para gestionar vida pública porque no respetan ni la convivencia ni la igualdad de derechos", ha remachado.

Del mismo modo, y al hilo de la denuncia que ha interpuesto VOX contra Susana Díaz, la candidata de Adelante Andalucía ha considerado que es "un acto de campaña más".

Teresa Rodríguez ha recordado que en la campaña de las elecciones del 2015, Susana Díaz "evitaba decir la palabra 'podemos' y decía se puede, incluso pidió a sus candidatos a que no usaran la palabra 'podemos' ni en el lenguaje común porque no quería dar publicidad a una fuerza a la que las encuestas le daban entre 15 y 20 diputados", en cambio, ha censurado que ahora "habla permanentemente de una fuerza a las que los sondeos le dan una representación entre uno o dos escaños".

PACTOS: "DEBEMOS SER MÁS NÓRDICOS"

Asimismo, y preguntada por la política de pactos tras el 2D, Teresa Rodríguez ha explicado que dado que ya no se repetirá la mayoría absoluta de ninguna fuerza, "el protagonismo no tendrán los pactos de investidura o las mayorías absolutas, sino una nueva dinámica en la que negociamos sobre propuestas concretas".

"Tenemos que ser más nórdicos", ha defendido la candidata de Adelante Andalucía, que cree que "la ciudadanía tiene mucho que ganar cuando la política está en el centro y no las personas a las que se les asegura un sillón".

Por eso, la confluencia estará dispuesta a llegar a acuerdos puntuales "como en estos tres años y medio" siempre que sea "para recuperar derechos para la gente", todo para intentar poner en marcha su programa electoral, "ya sea por negociación con otras fuerzas o porque tengamos la mayoría para aplicarlas directamente".