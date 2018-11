Teresa Rodríguez: "El feminismo será la barrera de contención a la extrema derecha en Andalucía"

Actualizado 25/11/2018 13:37:56 CET

CÁDIZ, 25 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández) -

La candidata a presidir la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mostrado convencida este domingo de que el feminismo "es el movimiento que está llamado a ser la barrera de contención a la extrema derecha en nuestra comunidad autónoma".

Así se ha pronunciado Rodríguez en declaraciones a los periodistas en la plaza San Juan de Dios, a los pies del Ayuntamiento de Cádiz, desde donde ha partido la manifestación que ha reclamado por las calles de la ciudad gaditana el fin de las violencias contra la mujer en la décima jornada de campaña electoral, día 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la no violencia contra la mujer.

En este marco, y al hilo de las últimas encuestas electorales conocidas este domingo que dan representación a VOX en el arco parlamentario andaluz, la también coordinadora general de Podemos ha señalado que el feminismo "será la barrera de contención a la extrema derecha".

Asimismo, Teresa Rodríguez ha explicado que aunque los afrontan con cautela los sondeos, en Adelante Andalucía se sienten "muy animados" y que su "termómetro particular" como candidatura les dice que van "al alza, que estamos subiendo".

"La campaña nos sienta muy bien", ha apostillado, para apuntar que a otras organizaciones la campaña "le está sentando bastante peor". En este sentido, la candidata de la confluencia ha dicho que Cs "parece que se va a presentar elecciones a la Generalitat más que a la presidencia de la Junta; el PP-A está en una disputa que está siendo de tarjeta roja en términos de discurso racista y xenófobo, y vemos a Susana Díaz un poco descolocada, sin conseguir convencer de que traen propuestas innovadoras para problemas de Andalucía".

Por todo, ha dicho sentirse "muy animada" y que está convencida de que la última semana de campaña "nos va a sentar mucho mejor y estamos muy esperanzados en conseguir continuar con esta tendencia al alza que dan los sondeos".

UN 5 POR CIENTO A POLÍTICAS DE GÉNERO

Así las cosas, y volviendo al feminismo, ha defendido que esta materia no debe tratarse como un tema aislado del resto de cuestiones, pues debe ser una política "transversal y específica", como plantea la confluencia en su programa electoral. "Cuando hablamos de políticas sociales, sanidad, servicios sociales o de pensiones no contributivas estamos hablando de feminismo", ha señalado.

De este modo, Teresa Rodríguez ha defendido la necesidad de implantar medidas "muy concretas" para terminar con las violencias sobre las mujeres en el ámbito material, simbólico e institucional, para así combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la precariedad, la parcialidad y la temporalidad que afecta mayoritariamente a ellas.

Adelante Andalucía también apuesta por formar a los trabajadores públicos y establecer mecanismos de lucha "contra la proyección de las mujeres como seres desiguales, inferiores, vulnerables, victimizados, como personas de segunda categoría", así como formar en perspectiva de género a la judicatura, que "está fuertemente atravesada por el patriarcado".

La candidata de la confluencia ha incidido en que también hay que reformar el Código Penal para que termine con la distinción de tipo entre abuso y agresión "para dejar de ver situaciones como por ejemplo la de la sentencia reciente en la que se hablaba de que no había agresión porque no había resistencia física a pesar de haber dicho en muchas ocasiones que no".

De este modo, Adelante Andalucía propone vincular un 5 por ciento del Presupuesto andaluz a políticas de género, "contra la violencia simbólica, material e institucional, además de otras que atraviesan el resto de políticas sociales" porque, a su juicio, cuando se mejora la financiación de la sanidad, la educación o los servicios sociales, las mujeres son las "principales beneficiarias" pues "cuando hay recortes, son ellas quienes se hacen cargo de la dejación de funciones del Estado".