Vox advierte de que los problemas de la atención sanitaria en Andalucía "no son sólo en verano"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido este viernes a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que "los problemas" de la atención sanitaria en la región "no son sólo en verano" y que la responsable andaluza "se olvida que también hay problemas en primavera, en otoño y en invierno".

En una nota de Vox, Gavira ha denunciado que "estos problemas los llevamos sufriendo desde hace muchos años en Andalucía sin que se resuelvan", alertando que el Gobierno de Juanma Moreno "no va a resolver los problemas de la atención sanitaria en Andalucía porque están siguiendo las mismas políticas que seguían los socialistas".

Es por eso, ha dicho, que "el resultado es el mismo", con los andaluces "en la calle para quejarse de la atención sanitaria que reciben".

El portavoz parlamentario de Vox se ha referido a esas concentraciones y protestas que se están produciendo para "exigir soluciones" a la situación que atraviesa el SAS. Así, ha afirmado que con ellas la ciudadanía muestra "la repulsa y el rechazo que tienen a las políticas que está practicando el Gobierno de Moreno en relación con la atención sanitaria", al tiempo que ha considerado que "pocas concentraciones se producen para la atención sanitaria que estamos recibiendo los andaluces".

En este sentido, ha recordado la iniciativa presentada por su partido en el Parlamento de Andalucía "hace solo unos meses" en la que reclamaba incrementar el presupuesto de la Consejería de Salud para el próximo año 2025 "hasta los 17.000 millones de euros", para "la equiparación" del gasto medio sanitario por habitante al resto de comunidades autónomas, una iniciativa que "todos los grupos votaron en contra".

"Simplemente con ese esfuerzo económico equiparando el gasto sanitario a la media nacional, las listas de espera no existirían, los profesionales sanitarios no tendrían contratos precarios y no se tendrían que ir fuera de Andalucía y podríamos prever y planificar la atención sanitaria de los andaluces en el futuro", ha aseverado.