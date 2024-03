Vox exige a la Junta "la construcción urgente" de la variante de Ubrique (Cádiz) y el ramal al Polígono de la Piel

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno andaluz "la construcción, de manera urgente y durante el presente ejercicio" de la variante de la carretera A-373 a su paso por el casco urbano de Ubrique y el ramal de acceso al Polígono Industrial de la Piel.

Vox ha argumentado que "esta carretera atraviesa por completo el núcleo urbano de Ubrique, de norte a sur, hasta llegar al Polígono de la Piel, lo que ocasiona importantes problemas de movilidad y supone un obstáculo, en materia logística, para las empresas que desarrollan su actividad en este polígono y, en general, para la economía ubriqueña", según una nota de este partido.

El anuncio de la iniciativa lo ha hecho el portavoz parlamentario de Vox y diputado por Cádiz, Manuel Gavira, quien ha lamentado que "Ubrique lleva dos décadas esperando la ejecución de una variante que ofrezca una ruta alternativa a la actual travesía, dotando de mejores conexiones al Polígono de la Piel y ayudando al impulso de las empresas allí establecidas".

Vox ha recordado que, tras varios intentos fallidos desde 2006, en agosto de 2022 la Junta de Andalucía adjudicó el proyecto con un presupuesto base de 157.294,56 euros y un plazo estimado de ejecución de diez meses a partir de la firma.

El proyecto contemplaba la construcción de una nueva carretera de 2,3 kilómetros, de los cuales 1,6 kilómetros conformarían la nueva variante, a modo de circunvalación al este del núcleo urbano, mientras que el resto, unos 775 metros, serían para el ramal de acceso a la glorieta de entrada al Polígono de La Piel, incluyendo la construcción de un gran viaducto de 450 metros con pilas de gran altura para salvar el valle del arroyo Seco.

Vox ha argumentado que, casi dos años después, "no sólo no se han llevado a cabo los trabajos, sino que, además, en los Presupuestos para 2024 aprobados por el Gobierno de Moreno Bonilla no se contempla partida alguna para esta inversión, a lo que hay que sumar que el Ejecutivo del PP rechazó la enmienda presentada por Vox para la creación de una partida para la licitación e inicio de las obras de esta variante".

La PNL de Vox argumenta que el proyecto de la variante "es una demanda histórica del municipio de Ubrique, socavada desde el año 2006 y hasta la actualidad por la alternancia en el poder de socialistas y populares", partidos a los que acusa de que "llevan años poniéndose de perfil ante las necesidades del sector de la piel, mientras, éste ha sido capaz de recuperarse y reestructurarse a pesar de las contrariedades".

Andalucía es la región con mayor número de empresas de marroquinería de España, con Ubrique en primer lugar, cuyos productos, casi en su totalidad de alta gama, se exportan principalmente a Francia y Reino Unido.

Las previsiones indican que en la próxima década el porcentaje de vehículos pesados que circulen entre Ubrique y El Bosque aumentará en un 9%, un escenario futuro que Vox califica de "imposible" mientras que los grandes tráileres de los proveedores de material tengan que seguir circulando por el centro urbano de Ubrique, por lo que "la única solución para el avance de la economía ubriqueña y de toda la comarca es la construcción urgente de la variante".

"Los datos demuestran la solidez de la industria de la marroquinería en Ubrique por lo que aún es más alarmante el abandono sufrido en este municipio por parte de la Junta de Andalucía", ha denunciado Gavira, quien ha asegurado que "vamos a presentar todas aquellas iniciativas que aseguren que el Gobierno andaluz pone los medios para asegurar la prosperidad y competitividad del clúster de la piel en Ubrique".