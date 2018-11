El XXIII Foro España-EEUU llega a su fin con diálogos sobre 'smart cities' y el futuro del trabajo y la educación

Publicado 10/11/2018 22:04:56 CET

El Foro España-Estados Unidos concluye este sábado su XXIII edición tras dos días de trabajo en Jerez de la Frontera (Cádiz) en los que los miembros de la Fundación Consejo España-EE.UU. y su contraparte, el United States-Spain Council, con 16 expertos, han analizado los desafíos y oportunidades de cooperación en África y el Mediterráneo, los retos a los que se enfrentan las ciudades con la referencia puesta en el concepto de las 'smart cities' y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y la educación.

En su comparecencia ante la prensa este sábado por la mañana, los copresidentes del Foro, José Manuel Entrecanales y el senador Tim Kaine, han vuelto a insistir en las sólidas relaciones que unen a España con Estados Unidos, "unos lazos que van más allá de las coyunturas políticas al estar construidos sobre relaciones personales y de amistad entre las sociedades civiles de ambos países", en palabras de Entrecanales, según se informa en un comunicado sobre este evento.

En el ámbito económico, el presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU. ha destacado el incremento del flujo comercial entre ambos países, que ha alcanzado un volumen de 13.500 millones de dólares, entre importaciones y exportaciones.

Por su parte, el senador y presidente honorario del United States - Spain Council, Tim Kaine, ha destacado el "gran plan de infraestructuras" que prepara la Administración de Estados Unidos, que abre una "ventana de oportunidades para las empresas españolas".

Kaine, que acaba de ser reelegido como senador, ha hablado sobre los valores que unen a países como España y Estados Unidos, cuya cooperación es necesaria en el actual panorama internacional.

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS

La mañana del sábado ha arrancado con una mesa redonda dedicada a analizar los retos a los que se enfrentan las ciudades de hoy. En ella han intervenido el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; Rana Sen, Director Ejecutivo de Deloitte Consulting LLP; Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras, y Michael Lake, presidente y CEO de Leading Cities.

Los intervinientes han coincidido en "la necesidad fomentar la colaboración público-privada para acometer los proyectos que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos y las urbes del futuro".

La movilidad, el medioambiente, la vivienda accesible y la planificación de las ciudades en términos de seguridad son algunos de los retos principales, según los expertos, que han apuntado a un nuevo horizonte donde las ciudades sean entornos más sostenibles, inclusivos y resilientes gracias a la tecnología.

El sector público, las empresas, la academia, las organizaciones sin ánimo de lucro y la ciudadanía son "actores decisivos que hay que escuchar y deben cooperar entre ellas".

La última sesión ha contado con ocho expertos que han debatido en torno a los retos que supone la cuarta revolución industrial, el impacto que tendrá en los empleos y la necesidad de adaptar los nuevos sistemas educativos ante dicha realidad.

Se ha señalado la necesidad de cambios que conlleven nuevos modelos en la educación que, desde la transmisión de la información, evolucionen hacia la transmisión del conocimiento, en un momento en que el nuevo paradigma tecnológico ya está presente en el mercado laboral y es una tendencia creciente.

También se ha abordado la capacidad de las universidades de adaptarse, asumiendo un papel más proactivo que favorezca el aprendizaje de competencias digitales, ya que las habilidades digitales serán "cada vez más un condicionante a la hora de conseguir empleo".

Han participado en esta doble ponencia el doctor Ed Felten, director del Center for Information Technology Policy de la Universidad de Princeton; María Luz Rodríguez, ex secretaria de Estado de Empleo; Jim Wilson, director ejecutivo del Information Technology and Business Research de Accenture; Juan Urdiales, CEO de Job & Talent., la doctora Joan Ferrini-Mundy, presidenta de la Universidad de Maine; Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de IE Business School; Gonzalo Manrique, Cofundador y CEO de Ironhack; y Tess Posner, CEO de AI4ALL.

El Foro España-Estados Unidos está coorganizado por la Fundación Consejo España-EE.UU. y el United States-Spain Council. La vigésimo tercera edición ha sido patrocinada por Acciona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ACS, BBVA, Ebro Foods, Gestamp, Iberdrola, Técnicas Reunidas e IESE Business School.