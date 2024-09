Zahara los Atunes (Cádiz) acoge la V edición del Festival Jazzahara del 1 al 3 de noviembre

BARBATE (CÁDIZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El quinto aniversario del Festival Jazzahara Petaca Chico se celebrará en Zahara de los Atunes (Cádiz) del 1 al 3 de noviembre y contará con Fred Hersch, Trinidad Jiménez, Afra Kane, DJ Toner junto a Jorge Pardo, y el sexteto 'Tumbando a Monk', con una edición que recoge una combinación de jazz, flamenco, electrónica y homenajes a grandes íconos del género

Según ha indicado la organización en una nota, la apertura del festival el viernes 1 de noviembre contará con la presencia del pianista Fred Hersch, que con su aclamado trabajo 'Silent, Listening' ofrecerá una demostración de la improvisación y la interpretación. Considerado uno de los más brillantes improvisadores del jazz contemporáneo, Hersch ha sido nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy entre otras muchas distinciones.

Junto a Hersch, la flautista y compositora andaluza Trinidad Jiménez presentará su innovador proyecto 'Eléctrica', donde promete una experiencia musical ecléctica, con un enfoque que combina flauta, teclados, sintetizadores y batería. Jiménez, conocida por su capacidad para explorar nuevas sonoridades y texturas, se acompaña de un grupo de músicos que incluirá a David Sancho (piano, teclados y sintetizadores), y Fran Gallo (batería y electrónica).

Por su parte, el sábado 2 de noviembre el festival se centrará en la aclamada pianista y vocalista Afra Kane, que presentará su esperado nuevo álbum 'Could We Be Whole'. Kane, ganadora del Festival de Montreux y reconocida por su innovador enfoque que fusiona jazz, soul, R&B y funk, ha ganado elogios internacionales por su profundo impacto en la música contemporánea.

Igualmente, DJToner Q4RTET, liderado por Antonio Herrera (DJToner), ofrecerá un concierto en el Festival el mismo día, llevando al público a un viaje sonoro que combina jazz y electrónica. La colaboración especial de Jorge Pardo, leyenda del jazz flamenco, quien aporta su inconfundible estilo con la flauta y el saxo, será uno de los puntos más destacados de la sesión, según la organización, que ha señalado que estarán acompañados por Parrado (batería), Felipe Aguilera (bajo), Juan Galiardo (piano y órgano) y Daniel Molina (pianos y arreglos).

Asimismo, ha indicado que al finalizar los conciertos del viernes y sábado, el público podrá disfrutar de las sesiones de Calde Ramírez, también conocido como Music Komite, un músico, DJ y creador audiovisual con una trayectoria notable en la escena independiente desde los años 90. Integrante de bandas como Perlita, Ledatres y Úrsula, ha recorrido escenarios por España, Europa e incluso Japón.

Finalmente, el domingo 3 de noviembre será el turno del sexteto gaditano 'Tumbando a Monk', que rendirá homenaje al pianista Thelonious Monk combinando temas clásicos de Monk con nuevas composiciones que reflejan la fusión del jazz y los ritmos latinos.

El Festival Jazzahara Petaca Chico está organizado por el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, Martinico Producciones y Marmaduke Jazz, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a los que también se suman empresas como Almadraba de Petaca Chico.