Zona Franca recupera la nave de Altadis tras renunciar Torrot a su proyecto en Cádiz

CÁDIZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha informado de la recuperación deo la nave de la antigua Altadis habilitada para la instalación de Torrot en la capital gaditana después de que la empresa accionaria de Torrot haya manifestado su voluntad de rescindir el contrato de alquiler de las naves por no seguir con la iniciativa prevista en la capital gaditana.

En una nota, la Zona Franca ha recordado que se implicó con el proyecto de Torrot al ser "una iniciativa ilusionante para Cádiz y una oportunidad para la revitalización de la ciudad". En este sentido, ha recordado que Torrot había anunciado una inversión de 12 millones de euros y una estimación de generación de empleo para 80 personas.

Por ello, Zona Franca apostó por el proyecto y se comprometió con los promotores a la adecuación de parte de las naves de la antigua Altadis para la instalación de esta industria, para lo que se primó una inversión total de 1,5 millones de euros permitió cumplir con el compromiso que facilitaba la puesta en marcha del proyecto.

No obstante, tras el anuncio de Torrot de no seguir con la iniciativa, los servicios jurídicos de Zona Franca han operado de manera que no penalice a la institución, consiguiendo la recuperación inmediata de las instalaciones renovadas, "de manera que se pueden poner a disposición de otras empresas, y la ejecución de las garantías, con lo que se consigue un equilibrio económico sin merma para la institución".

Por su parte, la delegada Especial del Estado para la Zona Franca, Victoria Rodríguez, ha lamentado la noticia de la rescisión del alquiler de las naves y, por ende, de la anulación del proyecto, "por la ilusión que había generado en una ciudad que necesita este tipo de iniciativas para revitalizar el tejido industrial y generar empleo para la ciudadanía".