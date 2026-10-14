Abierta la convocatoria para incorporar agrupaciones al programa de Carnaval 2027 de la Diputación de Cádiz

Archivo - Actuación de una agrupación de carnaval en Algar. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz ha aprobado la convocatoria de la Gestión de Recursos de Agrupaciones Carnavalescas 2027, por lo que las agrupaciones de Carnaval que quieran participar en el programa pueden ya inscribirse, después de que se haya publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Tablón de Anuncios de la institución provincial.

Esta iniciativa está destinada a facilitar la programación de actuaciones de Carnaval en los municipios de hasta 50.000 habitantes y en las entidades locales autónomas de la provincia, como ha detallado la Diputación en una nota.

El programa Carnaval 2027 se desarrollará entre el 6 de febrero y el 14 de marzo, y tiene como objetivo mejorar la calidad y diversidad de la oferta cultural de los municipios gaditanos y favorecer la difusión de una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural de la provincia.

La convocatoria se enmarca en la labor de la Fundación Provincial de Cultura de promover el acceso a la cultura en el conjunto del territorio, reforzar el tejido del sector creativo y apoyar las distintas expresiones artísticas.

En este sentido, la Diputación ha señalado que el Carnaval de Cádiz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como actividad de interés etnológico, constituye una manifestación del patrimonio inmaterial que refleja la creatividad, el talento y el ingenio de la sociedad gaditana.

La convocatoria está dirigida a profesionales autónomos y personas jurídicas con capacidad para contratar con la Administración pública. Podrán inscribirse agrupaciones de las modalidades de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos, con independencia de que participen o no en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) que tendrá lugar en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

El plazo de presentación será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón de Anuncios y Edictos de la Diputación.

Las personas o entidades interesadas deberán completar el formulario disponible en la web de la Fundación Provincial de Cultura, en el apartado 'Carnaval 2027' y, posteriormente, tendrán que presentar oficialmente la documentación a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cádiz, a través de su Fundación Provincial de Cultura, continúa impulsando la presencia de las agrupaciones carnavalescas en los municipios de la provincia y favoreciendo una programación cultural que contribuya a preservar y difundir el patrimonio festivo gaditano.