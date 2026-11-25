El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, en la presentación del primer Festival de Ajedrez La Atalaya en Conil de la Frontera - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Conil de la Frontera será escenario los días 27 y 28 de noviembre del primer Festival de Ajedrez La Atalaya, una iniciativa que está promovida por el Club de Ajedrez de Conil, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de la localidad y la Federación Andaluza de Ajedrez.

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, ha explicado que desde la institución provincial "se intenta siempre" apoyar eventos como este, que "tienen interés público y social, en los que se fomenta el deporte base y también se trabaja en valores".

Por su parte, el presidente del club organizador, Paco Ligero, ha señalado que la competición incluirá tres torneos. El primero será el Abierto FICE Rápido La Atalaya; el segundo será el Abierto FIDE Rápido Sub 1800 La Atalaya; y el tercero, el Abierto Sub 1600 La Atalaya.

Todas las partidas se celebrarán en el IES La Atalaya de Conil y el plazo de inscripción concluirá el viernes 27 de noviembre o cuando se complete el aforo de 100 jugadores. Hasta el momento se cuenta con casi medio centenar de participantes inscritos.

Las personas que participen en el torneo deben tener licencia federativa de ajedrez, ya que se trata de una competición enfocada a dar oportunidades competitivas a jugadores con poca experiencia, de modo que vayan sumando puntos a su trayectoria.

Como atractivo añadido, desde el club se insertará un enlace en su página web que permitirá seguir en directo a través de internet algunas de las partidas del campeonato.