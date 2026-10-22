Más de 200 agencias de viaje alemanas participan en un encuentro profesional en la provincia de Cádiz

Personal de agencias de viaje alemanas en la primera edición del Discover Airlines Counter Impulse 2026 que se celebra esta semana en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ(, 22 (EUROPA PRESS)

Más de 200 agencias de viaje alemanas se encuentran esta semana en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, para participar en la primera edición del Discover Airlines Counter Impulse 2026, un encuentro profesional impulsado por Discover Airlines --aerolínea vacacional del grupo Lufthansa-- y dirigido a profesionales de viajes del mercado alemán de las áreas de Múnich y Frankfurt.

El programa de actividades combina formación especializada, talleres interactivos, trabajo en red, una feria profesional de viajes y diversas visitas de familiarización con la oferta turística de la provincia de Cádiz, según ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

El evento comenzó el 19 de octubre y se celebra hasta el día 24 en Sancti Petri, contando con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Turismo Andaluz y Turespaña.

Durante estas visitas, las más de 200 personas asistentes van a conocer las ciudades de Cádiz, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa y Vejer de la Frontera, así como experiencias vinculadas a la cultura, identidad y tradiciones andaluzas que se apoyan en el flamenco, la gastronomía, la naturaleza y la oferta del ocio.

Además, en el marco de este foro se desarrolla la Travel Fair de Discover Airlines, un encuentro de trabajo que conecta agentes de viajes de Alemania con el sector empresarial turístico andaluz. En esta cita profesional participan 20 empresas de la provincia de Cádiz y 35 socios comerciales de Discover Airlines, que se han desplazado desde Alemania a la provincia junto con el grupo de agentes de viajes.

Este encuentro es una oportunidad para establecer contactos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio entre ambos destinos.

Según ha apuntado el Patronato, Alemania constituye el principal mercado turístico internacional emisor para la provincia de Cádiz.

Según datos recogidos por la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) del Patronato, en 2025 más de 223.000 turistas procedentes de Alemania se alojaron en establecimientos turísticos de la provincia y sumaron más de 1,3 millones de pernoctaciones hoteleras.

De enero a agosto de 2026, más de 144.000 turistas alemanes visitaron la provincia, acumulando más de 880.000 pernoctaciones, en lo que supone un ligero aumento respecto a las cifras del mismo periodo de 2025.

La conectividad aérea constituye en esto "un factor estratégico" para la consolidación de este mercado. Este año, la oferta conjunta de las aerolíneas supera las 100.000 plazas en conexiones entre ciudades alemanas y el aeropuerto de Jerez de la Frontera, con rutas desde Fráncfort, Düsseldorf, Múnich, Berlín y Hamburgo, entre otras, según la programación de las aerolíneas.

En lo que va de 2026 han sido más de 735 vuelos los que han llegado al aeropuerto jerezano procedentes de alguna ciudad alemana.

Estas cifras respaldan la continuidad de las acciones de promoción en Alemania, orientadas a fidelizar la demanda, ampliar la captación de visitantes y reforzar el posicionamiento de Cádiz como destino de calidad, naturaleza, patrimonio, gastronomía y experiencias durante todo el año.