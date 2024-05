El Orgullo Serrano en Cádiz brinda por la diversidad y anima a “sacar su esencia” a las personas del colectivo Lgtbi

CÁDIZ, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los 19 municipios de la sierra de Cádiz volverán a alzar "una sola voz" a favor de la diversidad y la libertad afectiva y sexual con la celebración del XI Orgullo Serrano, que se desarrolla del 27 de mayo al 6 de junio bajo el lema 'Saca tu esencia. Brilla con orgullo', y que tendrá como fin de fiesta la marcha reivindicativa de todos los pueblos de esta comarca el próximo 8 de junio en Arcos.

En la presentación de este evento han estado presentes la diputada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, junto con el presidente y vicepresidente de la Asociación Delta, Manuel Orellana y Joaquín Gómez, respectivamente, así como representantes de algunos ayuntamientos implicados, como el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, y concejalas de Prado del Rey, Algar y Alcalá del Valle, ha indicado la Diputación en una nota.

Susana Sánchez ha apuntado a algunos valores de esta cita "ya asentada" en el calendario anual de la provincia, como "la gran labor de sensibilización y divulgación" del Orgullo Serrano, manifestando "la necesidad de seguir fomentando este tipo de acciones" ya que "siguen existiendo episodios de discriminación y violencia". "Por desgracia hay que seguir sensibilizando para que no ocurran", ha apostillado.

Sobre esta edición ha señalado que se trata de un programa "bastante amplio" con presencia en todos los municipios, enmarcándolo en una línea de trabajo "estratégico" del Servicio de Igualdad que a lo largo del año desarrolla diferentes acciones encaminadas a promover el respeto a la diversidad y a las diferentes opciones, sobre todo trabajando con la sensibilización entre los más jóvenes.

También ha recordado que la Diputación, a través de los convenios con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, promueve "trabajar por la igualdad y la diversidad de la mano de los municipios".

La programación se inicia el 27 de mayo con un acto en la Mancomunidad de la Sierra, con la izada de la bandera arcoíris y la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos del colectivo Lgtbiq. Un acto que irá sucediéndose en los siguientes días en todos los municipios de la sierra, e incluso en los núcleos urbanos de Jédula, Coto de Bornos y Benamahoma.

El presidente de Delta, entidad organizadora, ha explicado el sentido del lema 'Saca tu esencia. Brilla con orgullo' y el manifiesto que se va a leer en estas fechas, asegurando que lo que se pretende es que "todas las personas del colectivo no se oculten, no tengan miedo y brillen sin tener que preocuparse de la discriminación que hemos sufrido durante décadas".

Manuel Orellana ha ofrecido una clave sobre el cartel, que refleja unas casas blancas bajas, porque "aparte de Lgtbi también reivindicamos ser de pueblo", donde además, estas personas de este colectivo "tienen mayor dificultad para mostrarse en libertad por la presión social y la dificultad de encontrar el anonimato".

También ha señalado las dos bases sobre la que se asienta una programación "que este año es más amplia" y que cuenta con una parte reivindicativa y una parte festiva, confirmando que se vuelve a repetir el 'Orgullito serrano', el día previo a la gran marcha reivindicativa en Arcos.

Esta marcha, que cada año atrae a más público, parte desde la calle Nueva hasta el Paseo de Andalucía, e incorpora el denominado "tren de la diversidad" y una batucada. El acto final será a las 20,45 horas con el pregón de Samantha Ballentines, la lectura del manifiesto a cargo de Lacamarota Fotografías y las actuaciones de la Drag Sussi, con la propio Samantha Ballentines y bailarines y el DJ Erik López. Los presentadores serán José Manuel Méndez y Paco Junquera.

Joaquín Gómez, vicepresidente de Delta, ha expresado su gratitud a la Diputación, ya que "no sería concebible el Orgullo sin ella" y ha valorado "una apuesta grande por consolidarlo cada vez más, por hacer visible no sólo el trabajo de estos once años, sino los frutos del trabajo que se hace en nuestros pueblos" por parte de la Asociación Delta.