Abierto el plazo para que las mancomunidades de Córdoba presenten prioridades al Plan Anual de Asistencia Económica

CÓRDOBA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para que las mancomunidades presenten sus proyectos al Plan Anual de Asistencia Económica a Mancomunidades en el Marco de la Estrategia Provincial ante el Reto Demográfico, un programa dotado con 300.000 euros cuyo objetivo es "ofrecerles asistencia económica para que puedan poner en marcha proyectos específicos de inversiones, actividades y servicios en el ámbito de sus competencias".

Así lo ha expresado la vicepresidenta primera de la institución provincial, Dolores Amo, quien ha explicado que "una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se produjo el lunes 24 de mayo, las mancomunidades disponen de diez días hábiles para presentar sus prioridades de inversión a través del Registro Electrónico de la Diputación".

Según Amo, "una de las prioridades de este gobierno provincial es el desarrollo de políticas que apuesten por la fijación de la población al territorio y que eviten el éxodo de los pueblos a los grandes núcleos de población".

Para ello, ha continuado, "hemos de dotar a cada uno de los municipios de la provincia de infraestructuras y servicios de calidad, además de poner en valor economías, tradicionales y emergentes, que permitan la creación de ecosistemas de valor añadido en los núcleos rurales".

Las solicitudes se presentarán en los modelos electrónicos correspondientes y se anexará la documentación específica requerida en formato electrónico. Los proyectos presentados por las mancomunidades incluirán la denominación de la actuación (indicando si la ejecuta por sí misma o si solicita a la Diputación que la realice), proyecto técnico y memoria, presupuesto desglosado de ingresos y gastos, departamento responsable de la tramitación o documentación complementaria, entre otros. La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2021.

Las mancomunidades que podrán presentar sus proyectos para recibir asistencia económica son en total diez. Se trata de la Mancomunidad del Alto Guadaqluivir, la de Sierra Morena Cordobesa, la de la Zona Centro del Valle de los Pedroches, la de la Zona Noroeste del Valle de los Pedroches, la de la Zona Subbética, la del Valle del Guadiato, la de Los Pedroches, la del Guadajoz y Campiña Este, la de la Campiña Sur Cordobesa y la de la Vega del Guadalquivir.

Los 300.000 euros del plan se distribuirán entre las diez mancomunidades conforme a los siguientes criterios; un 40 por ciento del crédito disponible como cantidad fija por mancomunidad, un 30 por ciento en función de la población de los municipios que integran la mancomunidad y un 30 por ciento según el número de municipios. Los fondos no asignados a las mancomunidades que opten por no participar o que no cumplan los requisitos podrán ser incorporados a la cuantía global y redistribuidos.

La también delegada de Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades, Dolores Amo, ha recordado que "partiendo de las propuestas de las mancomunidades, la Diputación formulará un proyecto de plan anual que tendrá en cuenta las prioridades supramunicipales con criterios de solidaridad y equilibro territorial. La asignación económica definitiva a los proyectos corresponderá al Pleno".