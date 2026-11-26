Autoridades en la presentación del proyecto 'Mujeres con Raíz'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba continúa apostando por la generación de oportunidades de desarrollo personal y profesional para las mujeres y los jóvenes del medio rural a través del proyecto 'Mujeres con Raíz', iniciativa que afronta su segunda anualidad con una programación orientada a favorecer el emprendimiento, la empleabilidad, la autonomía económica y la transformación digital del tejido empresarial femenino de la provincia.

El proyecto, gestionado por Fundecor y que cuenta con la colaboración de la institución provincial, la Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Palma del Río, UCO Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer, entre otras entidades, pone el foco en combatir la despoblación rural y mejorar la empleabilidad.

'Mujeres con Raíz', que cuenta con un periodo de ejecución comprendido entre julio de 2025 y julio de 2028, desarrolla sus actuaciones en los municipios de Almodóvar del Río, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Rambla, Posadas y Palma del Río, siendo este último el epicentro del proyecto.

Así lo ha detallado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, quien ha explicado que esta "iniciativa se enmarca en el compromiso de la institución provincial con la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la lucha contra el despoblamiento, al igual que trata de favorecer la creación de oportunidades laborales sostenibles que permitan a las mujeres y a los jóvenes desarrollar sus proyectos, mejorar la estabilidad de los colectivos más vulnerables, favorecer la autonomía económica y generar redes de confianza y aprendizaje intergeneracional".

En este sentido, la gerente de Fundecor, Mari Ángeles Mellado, ha desgranado las actividades que se encuentran abiertas --haciendo un llamamiento a la población de los ocho municipios para su participación-- y ha destacado que son "'Gamificación emprendedora', unos talleres destinados a los jóvenes de los centros educativos de la provincia; Microcredencial, una formación para impulsar el negocio desde las habilidades blandas y una línea de formación emprendedora en el territorio acreditada por la Universidad de Córdoba y totalmente gratuita; y formación para pymes".

Otra de las actividades que se va a desarrollar es la denominada 'Voces del pueblo', que da visibilización a las mujeres mayores de 65 años a través de videorreportajes donde "se muestran las historias de María del Carmen López, de Aurora Rodríguez, de Paqui Rivero, que son tres mujeres mayores de 65 años que pusieron en marcha sus negocios cuando ni siquiera se podía hablar de emprendimiento y cuando incluso para abrir una cuenta bancaria había que pedir permiso al marido", ha recalado Mellado.

Igualmente, se dará continuidad a las acciones de inserción laboral de colectivos vulnerables, especialmente de mujeres víctimas de violencia de género, mediante talleres prácticos que refuercen su autonomía y sus competencias para acceder al mercado laboral.

Del mismo modo, se van a llevar a cabo una serie de eventos y colaboraciones como una Jornada de Liderazgo Femenino en el Ámbito Rural, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, en Palma del Río, bajo el lema 'De las que abrieron camino a las que hoy lideran empresas en el medio rural'; y el 10 de diciembre, se celebrará en el Campus de Rabanales la jornada 'El valor de haber pasado', destinada a acercar a los universitarios las oportunidades de emprendimiento vinculadas a la economía plateada, la longevidad activa y el aprovechamiento de la experiencia de las personas mayores.

"COMPROMISO SOCIAL"

En el acto ha estado presente la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Sara Pinzi, quien ha valorado la importancia de la participación "por su compromiso social" ya que "desde la Universidad aportamos el conocimiento que tiene que llegar a la sociedad y lo hacemos a través de la realización de microcredenciales", ha proseguido.

Pinzi ha puesto en valor el trabajo en red que se está haciendo desde el territorio, es decir, desde todos los ámbitos de la administración pública y el sector privado destacando "que ese es un trabajo muy interesante también para el conocimiento ya que estamos trabajando con un enfoque interseccional donde no solo interseccionamos lo que es la vulnerabilidad de género con la componente socioeconómica, local y de edad, también está orientado en una línea muy importante en la Universidad que es el diálogo intergeneracional".

Por su parte, la delegada en Andalucía de Fundación La Caixa, Yolanda López, ha valorado "la labor que la entidad hace desde hace ya más de 125 años, que no es otra que contribuir a crear una sociedad mejor, más justa y ofrecer oportunidades a aquellas personas más vulnerables". En este sentido, ha continuado, "realizamos diferentes programas de carácter social, destinando gran parte del presupuesto de la Fundación La Caixa a programas que van dirigidos a la infancia, al empleo, a las personas mayores, o la vulnerabilidad también desde el punto de vista sanitario, además de la parte destinada a investigación".

El Ayuntamiento de Palma del Río ha estado representado por la concejala de Turismo, Igualdad, Cultura y Patrimonio Histórico, Mari Ángeles Zamora, quien ha hecho hincapié en que "Palma del Río, como todos los municipios de Andalucía, está sufriendo problemas de despoblamiento, por ello trabajamos arduamente para intentar luchar contra él y no vemos mejor forma que hacerlo a través de la formación, preparando a nuestras mujeres, a nuestras jóvenes, y desde la adolescencia". "Vamos a lograr que la mujer avance en su formación, consiga mayor autonomía y sobre todo trabajaremos hacia una igualdad real y efectiva", ha concluido.

Finalmente, el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carlos Moreno, ha añadido que "la mujer es un pilar fundamental para nuestra sociedad y debemos de trabajar en proyectos como éste y quiero destacar ese testimonio de mujeres mayores que tuvieron que trabajar tanto, que tuvieron que emprender cuando todavía no había conciencia de emprendimiento y que hoy son ejemplo para todas esas mujeres que lo tienen aún tan difícil en las zonas rurales".