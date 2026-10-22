La Diputación participará con 'Sabor a Córdoba' y 12 empresas en el 'Sur Wines & Gourmet' en Málaga

El presidente de Iprodeco, Félix Romero, en la presentación de la participación de 'Sabor a Córdoba' en 'Sur Wines & Gourmet'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y con la marca 'Sabor a Córdoba', estará presente en el 'Sur Wines & Gourmet', Salón de Vinos y Productos Gourmet que tendrá lugar el lunes 26 de octubre en Málaga.

Según ha explicado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, "estaremos presentes en este encuentro, organizado por Diario Sur, con un total de 12 empresas cordobesas de los sectores del vino y el vinagre; del aceite de oliva virgen extra, del anís y los licores; de la pastelería, de los snacks y del queso".

Romero ha detallado que "en esta ocasión nos acompañarán Anís Machaquito, Bodegas Roquera Cabriñana, Bodegas Delgado, Bodegas Gómez Nevado, Lagar de Santa Magdalena, Lagar de los Frailes, Quesos Los Balanchares, Monteoliva, Obrador San Andrés, Patatas Fritas Maribel, Productos El Guiso y la Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe".

"Este encuentro profesional está fundamentalmente dedicado al mundo del vino, producto que se dará la mano con productos gourmet. Para la Diputación de Córdoba estar presente en este encuentro tiene un valor estratégico puesto que Málaga y la Costa del Sol son lugares estratégicos para nuestros productos, primero por la cercanía y segundo por que la Consta del Sol está conectada al mundo", ha añadido Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico ha hecho hincapié en que "es un encuentro profesional, por lo que vamos a tener allí a representantes de hoteles, de restaurantes, de establecimientos por los que cada día pasa mucho turismo y, por lo tanto, muchos consumidores de todo el mundo".

Según ha continuado, desde la Diputación de Córdoba y desde Iprodeco quieren que "gran parte de lo que consumen los turistas en la Costa del Sol esté producido y fabricado en los pueblos de Córdoba. Esa es la estrategia de 'Sabor a Córdoba', aprovechar mercados cercanos para poder ampliar la proyección internacional de los productos cordobeses".

Romero ha señalado que "el próximo lunes tendrá también lugar allí una cata que se bajo el título 'Córdoba en tu Boca', demostrará cómo los productos cordobeses pueden ir desde un aperitivo hasta hasta un almuerzo. Así habrá una cata de aceite de la Cooperativa de Cabra con Guadalupe; habrá también una fusión del vino de Bodegas Nevado con Patatas Fritas Maribel".

"A estas propuestas se unirán las tejas de almendra del Obrador San Andrés con el amontillado de Bodegas Delgado, y andresinas con Anís Machaquito; otra de las fusiones será la del vermút de El Guiso con Patatas Fritas Maribel y, por último, el un vino de Bodegas Cabrillana con queso curado ecológico de sierra de la Subbética", ha apostillado Romero.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha remarcado que "esta cata y sus singulares propuestas confirmarán que cuando los productos cordobeses se unen, y esa ha sido la intención siempre de 'Sabor a Córdoba', se ayudan los unos a los otros".

Romero ha subrayado que "Málaga nos permite vender cerca y, a la vez, nos permite darnos a conocer lejos. Llevamos, 12 empresas, 12 oportunidades, 12 municipios y esperamos volver de este salón profesional con oportunidades de negocio y, por lo tanto, de generación de empleo".