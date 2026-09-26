Diputación se suma a la Semana Europea del Deporte con una nueva edición de 'Be Active'

La Diputación de Córdoba se suma a la Semana Europea del Deporte con una nueva edición de 'Be Active' - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de sus delegaciones de Deportes y Juventud, vuelve un año más a sumarse a la celebración de la Semana Europea del Deporte 2026 (SED26) con 'Be Active 2026', programa que comprende actividades deportivas y de carácter educativo para "incidir en la prevención y mejora de la salud y la calidad de vida de la población".

Así se ha expresado, en un comunicado, el delegado de Deportes, Antonio Martín, quien ha insistido en que "la Diputación se suma siempre a la SED, que se celebra del 23 al 30 de septiembre, conscientes de la necesidad de combatir el sedentarismo y de promocionar entre los jóvenes cordobeses hábitos de vida saludables a través de la actividad física".

"Estamos convencidos de que la prevención y la mejora de la salud son dos retos que debemos afrontar los poderes públicos y, para ello, nada mejor que trabajar en el fomento de la actividad física. Además, este año celebramos la undécima edición de la actividad buscado incidir en cuatro valores que son muy positivos para nuestra sociedad; la inclusión, el bienestar, la pertenencia y la sostenibilidad", ha manifestado Martín.

Para alcanzar este objetivo, la Diputación de Córdoba ha previsto dentro de 'Be Active Córdoba' un conjunto de acciones de difusión, promoción y formación que buscan invitar a todos los cordobeses y cordobesas a ser Beactive.

En concreto, la campaña comprende la difusión de información sobre la SED a través de distintos soportes y, por otro, actividades como las Conversaciones Be Active, con la deportista olímpica Fátima Gálvez y la periodista María José Martínez, el ciclo de conferencias 'Imparables' que lleva a cabo Paco Salinas en institutos de la provincia y 'Callejugando'.

Con relación a 'Callejugando', el delegado de Deportes ha explicado que "es una actividad que nos ilusiona especialmente porque busca recuperar el juego en la calle para la población infantil. La hacemos en colaboración con el IES López Neyra y este año se realizará con escolares del municipio de Cabra el próximo día 29 de septiembre". Al margen de estas actividades la Diputación de Córdoba también colabora en el marco de la Semana Europea del Deporte con eventos deportivos como el Califa Mountain Festival o la XIII Carrera Solidaria Acpacys.