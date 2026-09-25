Volkswagen, Audi y Seat llaman a revisión unos 2,8 millones de coches por un posible fallo de dirección

1120313.1.260.149.20260925171734 Archivo - Volkswagen - Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen, Audi y Seat han acordado llamar a revisión casi tres millones de vehículos en todo el mundo debido a un defecto que podría provocar un fallo en la dirección, según confirmaron las marcas este viernes, de las que al menos unas 950.000 unidades se encuentran en Alemania.

Las inspecciones internas de calidad han revelado que podría surgir un problema en la dirección de determinados vehículos pertenecientes a varias series de modelos. "Bajo ciertas condiciones ambientales, y tras muchos años de uso con exposición a sal de carretera, puede producirse corrosión en un tornillo de fijación del sistema de dirección", ha detallado Volkswagen.

Con el fin de ofrecer a los clientes el máximo nivel de seguridad posible, Volkswagen ha solicitado a los propietarios de estos vehículos que los lleven a los centros de servicio, como parte de una campaña de revisión preventiva, para proceder a la sustitución de dicho elemento de fijación.

Según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán), los modelos de Volkswagen afectados son el Tiguan, el Touran, el Golf Variant, el Golf Sportsvan y el Caddy, fabricados entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024. El mismo problema afecta al Audi Q3, fabricado entre octubre de 2017 y mayo de 2024, con unos 700.000 vehículos potencialmente afectados en todo el mundo.

La campaña de retirada también afecta a los modelos Seat Ateca y Tarraco fabricados entre abril de 2016 y septiembre de 2024. Inicialmente no estaba claro el número exacto de vehículos potencialmente afectados en la filial española de Volkswagen.