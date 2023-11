La actriz Luna Fulgencio presenta ‘A todo tren 2’ ante colectivos vulnerables de la mano de Fical y Fundación 'La Caixa'

ALMERÍA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 personas se han reunido en la tarde de este lunes en el Auditorio Maestro Padilla de Almería en el marco del Festival Internacional de Cine (Fical) para asistir a la proyección de la película 'A todo tren 2', una comedia familiar dirigida por Inés de León y protagonizada por Santiago Segura, Leo Harlem, Paz Vega y Luna Fulgencio, entre otros. Precisamente, esta última componente del elenco ha estado presente en Almería para visionar el filme. La joven actriz se ha dado un auténtico baño de masas y se ha fotografiado y compartido experiencias con los asistentes.

Junto a ella, han acudido también al recinto municipal Enrique Iznaola, director de Fical; Almudena Morales, diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense; Patricia Maldonado y María del Mar Peláez, delegada en Almería de Fundación La Caixa y directora del área de Negocio en Almería de Caixabank, respectivamente, según ha detallado la Diputación de Almería en un comunicado.

Al acto han acudido alrededor de medio millar de personas de distintos colectivos y asociaciones, entre los que se encuentran la Asociación Ítaca, Cruz Roja, Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, Asociación A Tiempo, Asalsido, Noesso, Almería Acoge, FAAM, ASTEA, Innova, CIS, Proyecto Hombre, Asociación Engloba, Aspapros y miembros de los distintos Centros de Día de la capital.

La actriz Luna Fulgencio se ha dirigido a los asistentes para darles las gracias por acudir a la visualización de la película y se ha mostrado emocionada por la gran cantidad de gente que llenaba el patio de butacas del Maestro Padilla. "No me esperaba este recibimiento y me ha hecho muchísima ilusión. Siempre que vengo a Andalucía me acogéis con un montón de cariño", ha subrayado.

Asimismo, Fulgencio ha animado a los presentes a lograr todo aquello que se propongan, recalcando que "tenéis muchísimo talento y podéis lograr todos los sueños que tengáis porque sois unas personas maravillosas", ha añadido.

Toda la información de Fical 2023 se puede consultar en la web/app 'yosoyfical.es' y en la web 'www.festivaldealmeria.com'.