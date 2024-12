La agricultura sostenible del futuro marca la segunda edición del Congreso InVerdadero en Almería

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso InVerdadero ha celebrado este jueves su segunda edición en el Auditorio de la Universidad de Almería (UAL) ante más de 250 asistentes con la agricultura sostenible del futuro como asunto de referencia durante la jornada.

La actividad, enmarcada dentro de la campaña 'Es de Invernadero. Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa' cofinanciada por Hortiespaña en colaboración con la Unión Europea en el marco del programa de promoción agroalimentaria, 'Enjoy, It's from Europe', se ha desarrollado bajo el título "El futuro no es fake, es sostenible".

El evento, según ha indicado la Diputación en una nota, ha reunido a futuros profesionales del sector, productores, empresarios y personas vinculadas a la agricultura en el Sur de Europa, ejerciendo como punto de encuentro y espacio de debate en torno al futuro de la agricultura y ante desafíos como la digitalización de procesos o la inteligencia artificial (IA).

Dada la importancia de la comunicación y redes sociales en la promoción del consumo de frutas y hortalizas sostenibles, la comunicación positiva frente a bulos y 'fake news' ha tenido también un importante espacio durante la jornada, según la institución provincial.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha resaltado durante su intervención en la cita el papel de la Interprofesional como máximo exponente del asociacionismo agrario y el trabajo realizado por la misma.

"La Interprofesional cuenta con todo el apoyo de la Consejería de Agricultura para ayudar a este sector tan potente en sus debilidades y también reforzando sus fortalezas, como modelo de agricultura familia, que apuesta por la innovación, por la calidad, por la producción integrada y por supuesto por la sostenibilidad", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Hortiespaña, Juan Tomás Cano, ha indicado que "esta segunda edición del Congreso InVerdadero está diseñada para hablar de futuro, sin dejar de lado algunos hitos del sector, además de poner énfasis en la comunicación positiva de nuestro modelo".

"El trabajo de divulgación de este sistema de producción sostenible se puede ver afectado por la existencia de noticias falsas. Como usuarios, muchas veces es complicado distinguir una noticia verdadera de un bulo y por ello, son fundamentales las campañas de promoción y comunicación como esta que estamos desarrollando", según ha estimado.

La campaña ha llegado a más de 2.000 alumnos de toda España en dos años; y en redes sociales ha tenido un impacto global de más de cinco millones de personas entre España y Alemania, gracias a los 'influencers' que han colaborado, según los datos de la organización.

La jornada ha arrancado con un análisis retrospectivo sobre la agricultura y los invernaderos solares, pasando por el control biológico de plagas y las políticas de sostenibilidad aplicadas a diferentes partes del proceso de producción y distribución de frutas y hortalizas.

En el debate 'La revolución verde, sentando las bases de una alimentación sostenible' estuvieron presentes Jan van der Blom, responsable de técnicas de producción de Coexphal; José Manuel Escobar, productor gerente de LQA Thinking & Organic; Ricardo Fernández, director de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour España, y José Miguel Ruiz, director de compras de frutas y hortalizas de Coviran.

Tras ello, el investigador del CIT COEX, Esteban Baeza junto con el director de la OTRI de la UAL, Antonio Giménez expusieron bajo el título 'La IAgricultura del futuro' cómo será el invernadero solar del futuro y qué técnicas y programas se están aplicando para facilitar los procesos de producción y distribución, sin dejar de lado la sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad que caracterizan a este sistema de producción sostenible.

El director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Cajamar, Manuel Lainez, ha abordad en la charla '¿Una agricultura sin invernaderos solares?' el pasado y presente de los cultivos invernados así como conceptos como 'soberanía alimentaria'.

La comunicación y redes sociales han ejercido como elemento divulgador esencial durante la campaña 'Es de Invernadero'. La presencia de noticias falsas y bulos fue analizada por Fabián León, creador de contenido; Ainhoa Diez, periodista en Maldita Ciencia; César Marcos, periodista agroalimentario, y Modesto Barragán, director de Andalucía Directo. El debate estuvo moderado por Nuria Martínez, directora de la Asociación '5 al día'.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha cerrado la jornada con una intervención en la que ha mostrado el compromiso de Diputación con el campo almeriense a través de proyectos como 'Sabores Almería'.

"Este foro se ha convertido en un referente para el sector por defender con argumentos, datos y el máximo rigor la eficiencia del modelo agrícola 'Almería'. Un sistema de gestión que han sacado adelante nuestros antepasados sin que para ello haya sido necesario ningún milagro, sino mucho talento y, sobre todo, esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia y sacrificio", ha dicho.

El Congreso InVerdadero ha ofrecido también un desayuno saludable y realizó un sorteo entre los asistentes al evento en el que las frutas y hortalizas han tenido un importante papel.