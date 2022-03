Andrés Martínez Lorca lanza en Almería su libro 'Sobre la melancolía, por la diversidad cultural, contra la guerra'

ALMERÍA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Edificio Marín de la Diputación Provincial de Almería ha acogido la presentación de la obra 'Sobre la melancolía, por la diversidad cultural, contra la guerra. Un diálogo con Aristóteles, Kant, Gramsci y Russell' del catedrático emérito de Filosofía de la UNED y académico de número de la Academia Ambrosiana de Milán, el almeriense Andrés Martínez Lorca.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el catedrático de Filosofía Juan Gavilán acompañarán al autor en la presentación de esta obra editada por la editorial de la Universidad de Málaga (Umaeditorial).

Guzmán ha subrayado que "la Diputación de Almería se está convirtiendo en el lugar de encuentro de todos los amantes de la cultura y de todos aquellos que tienen algo que opinar".

"Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Instituto de Estudios Almerienses, habiéndose convertido en el Centro de Estudios Locales más importante de España", ha dicho.

Juan Gavilán, catedrático de Filosofía ha sido el encargado de presentar a Andrés Martínez Lorca, del que ha destacado que "no es un catedrático y un profesor pero aparte ha hecho grandes cosas en el mundo de la investigación".

"No es un catedrático que se haya dedicado solo a la enseñanza, sino que destaca por su trabajo como investigador. Sus investigaciones sobre filosofía andalusí y medieval son muy importantes. El libro además de ser una edición muy bien hecha, tiene un título que no es convencional, puesto que llama la atención este título tan largo. No es fácil hacer un título largo. El hallazgo ya de por sí es una pequeña joya, y que se debe agradecer a un escritor. El libro nos permite seguir la trayectoria que ha tenido el autor a través de los muchos de años de estudio, investigación y de enseñanza", ha asegurado Gavilán.

Precisamente, Gavilán ha remarcado en el libro la presencia del almeriense Isidoro Requena, que fue el sacerdote que llevó a Andrés Martínez Lorca por el camino de la filosofía.

"Al cabo de los años, Andrés Martínez Lorca va a Venezuela a dar una conferencia y se encuentra allí a Isidoro Requena. Luego volvió a Granada y vivió en la pobreza. En el libro da un homenaje a aquel profesor suyo en Almería al que dedica un espacio en este libro", ha señalado.

En las páginas del libro de Andrés Martínez Lorca se entremezclan, el griego Aristóteles y el inglés Russell con un teólogo medieval de mente profunda, Tomás de Aquino, un filósofo alemán de revolucionario pensamiento como es Kant, el poeta romano Lucrecio heredero del materialismo griego, un ilustrado judío cordobés, Maimónides, Gracián, un escritor barroco de aguda pluma, Averroes, sabio andalusí de fecunda huella, un pensador marxista que abrió nuevos horizontes a la cultura europea como lo hizo Gramsci y, por último, Antonio Machado el poeta español que reelaboró el pensamiento humanista anclándolo no en el individuo sino en el pueblo.

A esta serie de ilustres nombres corresponde una variedad de temas merecedores de un nuevo enfoque hermenéutico, como la melancolía, la divinidad, el Estado y su estructura, el intelecto o mente, la crítica teórica y política, la guerra y la paz.

La voluntad de rigor historiográfico y conceptual acompañada de una decidida búsqueda de claridad son las guías de este volumen de la colección 'Estudios y Ensayos'.

Andres Martínez Lorca se ha mostrado encantado de estar en Almería, su tierra natal, al tiempo que ha dejado bien claro que "mi obra se la dedico y se la debo al pueblo de Almería".

"Yo estudié gracias a la beca de la Diputación en los estudios de Enseñanza Media y de la beca del Ayuntamiento de Almería en el Colegio Mayor Pío XII en Madrid. De no haber sido así, probablemente yo no hubiera estudiado en la Universidad. El autor del libro calificaba la publicación como "cosecha de años y de trabajo. En el libro aparece un artículo sobre Machado que tiene más de 40 años y luego otro trabajo sobre Kant que es bastante complicado, al reelerlo siento que hoy día es muy acertado", ha apuntado.

Martínez Lorca también ha explicado que "yo le tenía una gran admiración a Bertrand Russell, un hombre que se opuso a la primera Guerra Mundial, que fue una guerra de reparto y de influencia que destruyó a Europa".

"Russell en la Segunda Guerra Mundial tuvo una actitud activa frente al facismo y el nazismo. Tenía más de 90 años e iba a manifestaciones en Londres en contra del arma nuclear, advirtiendo de que en la era nuclear una guerra podría llevar a la desaparición de la especie", aseguró Martínez Lorca, al tiempo que reveló que "Aristóteles fue el principal estudioso que ha habido sobre biología marina", ha manifestado.

Finalmente, Martínez Lorca ha concluido asegurando que Sócrates "bajó la filosofía de los cielos a la tierra y le prestó atención especialmente a la ética".