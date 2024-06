Antonio Sevillano recibe el 'Morato de Oro' arropado por la Diputación y el Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Peña El Morato se repartió la lectura del currículo de Antonio Sevillano y casi les faltan personas para completar la lectura. Y es que el investigador, historiador y divulgador almeriense es un auténtico cronista de la vida de la ciudad y provincia, que dedica gran parte de su tiempo a bucear en los archivos y hemerotecas, y, en el caso del flamenco, su contribución ha sido muy relevante para el reconocimiento de Almería como una de las capitales del cante jondo.

Obras de su firma como 'Historia del flamenco en Almería' lo atestiguan, así como su aportación para el esplendor internacional de este arte, participando en la redacción del informe elevado a la Unesco por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, solicitando la declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, reconocimiento que fue otorgado en noviembre de 2010.

Por tal motivo, la Peña El Morato le concedió anoche su máxima distinción, el 'Morato de Oro', en un acto en el que estuvo arropado por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación. La alcaldesa, María del Mar Vázquez y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial, Almudena Morales, han participado en esta emotiva velada en la que se ha puesto en valor la pluma y la labor investigadora de Sevillano vinculada a su gran pasión: el Flamenco.

Antonio Sevillano se suma a una lista de grandes ilustres como Alejandro Reyes, Fosforito, Enrique Morente, Juan Carmona Habichuela o los cantaores almerienses José Sorroche y Alfonso Salmerón, que han recibido el 'Morato de Oro'. El homenajeado ha comenzado su emocionada alocución confesando que "en El Morato me encuentro muy a gusto, es mi segunda casa", a la vez que ha confesado que "es un reconocimiento que me emociona, porque te lo da la gente de tu ámbito. Desde pequeño escucho flamenco y El Morato es un sitio idílico para disfrutarlo, una cueva natural con una acústica perfecta. Me enorgullece el premio como historiador y divulgador del flamenco".

La presidenta de 'El Morato', Lola de Quero, ha sido la encargada de entregar el premio, al que se ha sumado la alcaldesa de Almería con una metopa en nombre del Ayuntamiento.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha comenzado destacando que "las peñas flamencas desempeñan un papel crucial en la preservación de la autenticidad y la tradición del flamenco y en eso El Morato es un verdadero referente, y como prueba esa escuela de Jóvenes Flamencos, dirigida por Antonio de Quero, que ya va pisando fuerte en los escenarios mostrando que tenemos una excelente cantera".

De inmediato se ha centrado en el homenajeado, afirmado que "Antonio Sevillano es una de las personas más relevantes en la investigación y divulgación del flamenco y la cultura almeriense. Son imprescindibles sus volúmenes sobre el flamenco "Almería por tarantas" y, sobre todo, "Historia del Flamenco en Almería. Felicidades por este reconocimiento, que es del Morato, el de todas las personas que amamos el flamenco y también de Almería, como ciudad flamenca que es, que también hace suya esta entrega, felicidades por dedicar tu tiempo y esfuerzo en divulgar la historia de la ciudad, y en este caso del flamenco".

Por último, María del Mar Vázquez ha vuelto a recordar la capitalidad de Almería en el mundo del flamenco, en una semana en la que ha dado comienzo el 57º Festival de Flamenco y Danza que se prolongará hasta el próximo 20 de julio.

Por su parte, Almudena Morales afirma que "nos encontramos en uno de los templos del flamenco, la Peña El Morato, y hoy estoy aquí para arropar en nombre de la Diputación a Antonio Sevillano como merecido ‘Morato de Oro’. Ha escrito muchísimo sobre flamenco, destacando los tres volúmenes de la 'Historia del Flamenco de Almería', editado por el Instituto de Estudios Almerienses, una colección indispensable para cualquier persona que quiera saber cómo siente, vive, respira y late el flamenco en nuestra provincia".

Además, ha asegurado que "al igual que el ritmo del palo flamenco más genuinamente almeriense, el taranto, las principales cualidades humanas de Antonio Sevillano fluctúan en un compás de 4 ritmos: pasión, constancia, compromiso y el amor por Almería".

Por último, Almudena Morales ha agradecido a Antonio Sevillano "por ser guardián de la memoria almeriense del arte más hondo y puro" y a la Peña El Morato, "por su prestigio y excelencia y por su acierto al conceder esta distinción a Antonio Sevillano, una de las personas que más ha hecho por divulgar el papel de Almería y los almerienses en el flamenco".

La presidenta de la Peña El Morato, Lola de Quero, ha asegurado que "a Antonio Sevillano le debemos muchas cosas, principalmente su grandísima investigación sobre la historia del flamenco en Almería. Este galardón no sólo se concede a artistas, sino a todos aquellos que han contribuido al desarrollo del flamenco, y Antonio es uno de ellos".

Un recital de cante jondo ha puesto el broche a una noche mágica, en una peña concurrida de socios y aficionados, para reconocer la labor de Antonio Sevillano para darle esplendor a este arte declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.