Antonio de la Torre llama a ir a las salas de cine: "El consumo de cultura con la pandemia es brutal"

El actor malagueño recibe el premio 'Almería tierra de cine' en Fical y descubre su estrella en el Paseo de la Fama

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio de la Torre ha asegurado este jueves que se "puede" y se "debe" acudir a los cines y ha considera que "la clave" para su supervivencia en este "escenario difícil" es que el "distanciamiento social no se convierta en una costumbre, casi una obligación, y podamos volver a las costumbres de antes".

"Va a ser muy complicado si esto se alarga que sobrevivan eventos en grandes salas y ese es el problema", ha dicho para destacar, en el lado opuesto del impacto del covid-19 en la industria, el "brutal consumo de cultura con la pandemia".

En este contexto, De la Torre ha agradecido el "esfuerzo" que hay tras la celebración de forma semipresencial con un centenar de invitados y 80 actividades del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que este jueves le ha dado el premio 'Almería, Tierra de Cine' en "la medida en que potencia la cultura, pone en valor el cine y dinamiza" un oficio en el que mucha gente "no puede sobrevivir a la pandemia".

El actor malagueño, quien desde hoy luce estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad y espera que en verano de 2021 "pueda empezarse a ver luz al final del túnel", ha aludido como contrapunto al hecho de que "mucha gente en el confinamiento consumiese cine" y ha referido como 'La Trinchera Infinita' "se vio lo más grande" o como 'La Línea Invisible', en Movistar +, "tuvo unas audiencias espectaculares".

"Yo creo en los cines y se puede acudir a los cines; es más, se debe acudir a los cines porque la incidencia de transmisión es exiguo, prácticamente inexistente, no nos vamos a contaminar, y además, es el lugar donde se puede disfrutar de películas como 'Cannibal', 'La Mitad de Óscar' y 'El autor'", ha reivindicado.

De la Torre no sólo ha hablado del presente que le ha llevado este verano a rodar en Bruselas y en París, también se ha trasladado al pasado de los primeros pasos de su imponente trayectoria en el homenaje que le ha rendido Fical con la entrega del galardón 'Almería, Tierra de Cine' en una gala rodeado de amigos como el cineasta Manuel Martín Cuenca, premiado también en esta XIX edición del festival y bajo cuya dirección se puso en la rodada en Almería 'La mitad de Óscar'.

"FUERON MUJERES DIRECTORAS LAS QUE AUPARON MI CARRERA"

El actor ha reparado al dar detalles sobre otro de lo largometrajes que rodó en la provincia, 'Poniente', en el "hecho evidente" de que han sido "mujeres directoras" las que "auparon" su carrera y las que les dieron papeles que le "aportaron la seguridad, la confianza, que alimentaron esa esperanza y ese sueño de que era posible vivir de este oficio porque para mi ha sido una verdadera incertidumbre".

"'Hola, ¿estás sola?', fue una película, la primera en que se me vio y se me oyó, dirigida por una mujer, Íciar Bollaín; 'Poniente' dirigida por una mujer Chus Gutiérrez, y Ángeles González Sinde", ha detallado entre bromas para confesar "tremendamente halagado porque confiasen" en él "cuando mi carrera casi estaba despegando" y me viesen "como un hombre que podía ser contado por una mujer".

De la Torre, quien a lo largo de los diferentes actos que han jalonado la jornada ha dejado traslucir la emoción, se ha reconocido un "privilegiado" por formar "parte del ocho por ciento de actores que vivimos de esto desde los 40 años" y ha deslizado creer que esto "es posible también porque soy un hombre".

"Si fuera mujer, sería distinto, y eso lo vi clarísimo cuando hizo 'Balada Triste de Trompeta' hace diez años. Nadie que vio la película pensó qué hacen un hombre de 42 años y una mujer de 25 años, pero si lo haces al revés, lo tienes que contar, tienes que explicar porque esa mujer está con un hombre 17 años más joven".

"NO CREO EN ESA COSA LLAMADA TALENTO; LO IMPORTANTE ES LA AUTOCONCIENCIA DE VALER PARA ALGO"

El actor, que, según ha dicho, "intenta no rendir muchas cuentas con el pasado", ha asegurado que el premio de Fical le ha caer en que "a veces uno no consciente del camino andado" y, contando sobre el rodaje de 'Poniente', ha destacado la "importancia de ese papel relacionado con Almería" en su andadura ya que "se atrevería a decir que ese papel" le "lanzó" y fue la "ficha de dominó" que hizo caer las demás.

"Las cosas requieren esfuerzo, mucho trabajo. No creo en esa cosa llamada talento, que no sé muy bien qué es; creo que lo importante es la autoconciencia de que tú puedes valer para algo, y luego currar, currar y currar. En 'Poniente' lo hice con la mayor dedicación y fue mi primer papel con nombre", ha trasladado.

De la Torre, quien ha estado acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha recibido el premio en una gala presentada por la actriz Elena Sánchez, sujeta a todas las medidas de seguridad y en compañía de personas con las que ha trabajado como el propio Martín Cuenca, "amigo y cómplice' o David Martín de los Santos, que dirigió en 2006 en Carboneras (Almería) el cortometraje 'El Hoyo' con él como protagonista.

Con anterioridad, y frente al Teatro Cervantes en el que ha recibido el 'Almería, Tierra de Cine' ha descubierto en el Paseo de la Fama una estrella con su nombre y que, en esta XIX edición de Fical, también se ha colocado al director de cine almeriense y se colocará el próximo sábado a Javier Cámara.

"No me esperaba tanto cariño, me habéis emocionado. Gracias por este premio, por darme la oportunidad de venir en este tiempo tan difícil. Necesitamos ilusión, historias y esperanza y a mí me la habéis dado. Han pasado cosas en mi vida y agradezco al presidente de la Diputación que todavía me queda carrera por delante", ha expresado para recoger el encargo de ser "embajador del cine de Almería".

Por su parte, García ha indicado en su intervención con De la Torre "es uno de los mejores actores de toda la historia del cine español" y ha aludido a la "química" con directores como Daniel Sánchez Arévalo, Alberto Rodríguez o Rodrigo Sorogoyen y ha colocado en los más alto de este podio la simbiosis generada con Martín Cuenca.

"Así lo pienso y lo siento", ha aseverado sobre el actor malagueño para destacar su "capacidad camaleónica, de convencer dando vida a cualquier tipo de personaje, tu pasmosa versatilidad y la intensidad dramática de cada una de tus interpretaciones, ya sea como protagonista o en un personaje episódico, hablan por sí solas de tu genialidad".

"SI ALGO NO LO PUEDES HACER BIEN, NO LO HAGAS"

En una entrevista posterior, De la Torre ha subrayado la importancia al gestionar su carrera y qué papeles escoger de "ser fiel a ti mismo, muy honesto" para que "si algo no lo puedes hacer bien, no lo hagas".

Para de la Torre, "no hay papel que diga ahora que lo tenía que haber hecho" aunque sí se "lleva el curro a casa, como todos". "A veces llegas y dices 'tenía que haber hecho esto así o de esta manera', incluso con películas ya hechas pero es que mi curro me apasiona y le doy vueltas".

También ha contado las dudas ante el papel de Melitón Manzanas en la serie 'La Línea invisible', no por el papel que "me encantaba y me pareció interesantísimo" sino por el reto de poder "prepararlo bien".

"Me encantaba el proyecto y luego, llego la realidad de la vida con dos niños chicos, vi que se acercaba el proyecto y que no me lo podía preparar. Llamé a Mariano Barroso para presentarle mi dimisión pero me convenció para estar en el barco y estoy contento", ha explicado.