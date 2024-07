Borja Sémper (PP) aborda la comunicación política en un curso de la UAL: "Hay mucha voluntad de vender humo"

ALMERÍA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y portavoz del PP, Borja Sémper, ha participado este lunes en el curso de verano de la Universidad de Almería (UAL) 'La comunicación política en el siglo XXI', donde ha incidido en que actualmente "hay mucha voluntad de vender humo" y de "explicar la realidad a través de una frase o un buen 'tuit'" cuando esta es "mucho más compleja".

Según ha trasladado ante los medios antes de la apertura de la jornada, "la política actual se ha convertido en un 80 por ciento de relato y un 20 por ciento de dato", sentido en el que considera que no se está siendo capaz de generar "confianza en los ciudadanos".

No obstante, considera que "la gente, afortunadamente, no es idiota" y lo que reclama "son respuestas a los problemas serios que tiene" en lugar de "banderas, pancartas" o "explicaciones fáciles". "Reclama respuestas a la altura de la complejidad de los problemas que afrontamos", han observado.

Así, cree que los políticos deben tener en cuenta este aspecto para dar respuesta a la ciudadanía en sus discursos aunque "no siempre acertamos" porque "la velocidad a la que vamos es tal que a veces cuesta procesar la información". "El escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana al de hoy. Lo que hoy nos parece extraordinariamente relevante mañana, no", ha analizado.

"Mi sensación es que la gente está harta y la alternativa no es ir a un fuego a apagarlo con gasolina, sino apagarlo con respuestas a la altura", ha añadido en el marco de la presentación acompañado por la directora de los cursos, Amalia Magán, quien ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial para desarrollar el seminario.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha puestos los cursos de la UAL como "un claro ejemplo del importante papel como vertebrador social y territorial que ejerce la Universidad de Almería en toda la provincia y por eso la institución siempre ha estado junto a esta iniciativa".

Asimismo, ha asegurado que "la comunicación política es un pilar fundamental de nuestras sociedades democráticas. Es importante recordar que, en política, lo que no se comunica es como si no se hubiera hecho. Por eso, la comunicación no es solo una herramienta adicional, sino una parte esencial de cualquier acción política".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la Universidad de Almería que un año más haya contado con el Ayuntamiento para colaborar "en su labor de transmisión del conocimiento, creación de nuevas áreas de investigación y, sobre todo, como elemento vertebrador de la sociedad almeriense".

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha ejercido de anfitriona para un curso que se desarrolla en la sala noble de la sede del Gobierno andluz en Almería, lo que permite además acercar la institución "a estudiantes y profesionales que quieren conocer más sobre la comunicación política en pleno siglo XXI".

"En una época con tanta vorágine informativa, creo que es importante que se sienten las bases de una comunicación política que sirva como herramienta básica en cualquier sociedad", ha dicho Martín.

El director del curso, Jesús Baca, ha señalado que "en una sociedad como la actual en la que coexisten medios de información denominados clásicos, redes sociales y grupos de difusión, hay algo que caracteriza los procesos comunicativos actuales: el receptor se ha convertido también en transmisor de información en la era de la sociedad actual. De esto y mucho más va a tratar este curso de comunicación política".