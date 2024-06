El Colegio de Médicos de Almería nombra Miembro de Honor al presidente de la Diputación provincial

ALMERÍA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Almería ha celebrado en su sede el acto conmemorativo de su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En un solemne acto, los médicos almerienses han proclamado sus nombramientos de Colegiados de Honor y Miembro de Honor, así como los diferentes premios de investigación, entrega de becas o el juramento de los nuevos facultativos.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha sido nombrado Miembro de Honor del Colegio de Médicos por su "vinculación e implicación" con este colectivo, según ha detallado en una nota la institución provincial. El presidente del Colegio, Francisco José Martínez Amo, ha sido el encargado de entregarle la medalla y el diploma que le acredita con este prestigioso reconocimiento.

García ha agradecido al Colegio Oficial de Médicos su nombramiento como Miembro de Honor y ha asegurado estar convencido de que "este honor me lo habéis concedido desde el cariño y el corazón que siempre me mostráis. Compartirlo además con los nuevos Colegiados de Honor, Federico Orozco y Serafín Romero, es un hecho que me abruma por la trayectoria que tienen las personas con quienes recibo esta distinción".

En esta línea, el presidente provincial ha reconocido sentirse muy emocionado y, en este punto, ha recordado a su familia: "mis padres admiraban a un colectivo profesional por encima de los demás, los médicos. Un colectivo especial porque siempre habéis sido los centinelas de la salud y posibilitadores de esperanza. Que hoy el hijo de Antonio y Antonia haya sido nombrado como Miembro de Honor del colectivo que más admiraban mis padres, compartirán conmigo que es un hecho emocionante por encima de cualquier otra circunstancia".

El acto estuvo presidido por Francisco José Martínez Amo, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Jorge Fernández, y el secretario del Colegio de Médicos de Almería, Antonio Romero. Martínez Amo felicitó a las personas distinguidas como Colegiados de Honor, los médicos Federico Orozco y Serafín Romero, al presidente de Diputación y a los premiados y becados cuyos reconocimientos también se entregaron en este acto.

El Colegio de Médicos de Almería entregó los siguientes premios: Premio de Investigación Colegio de Médicos de Almería, Premio Casos Clínicos para Médicos Residentes, Premio Investigación Asociación Visitadores Médicos de Almería. También se entregaron las siguientes becas: Beca para rotaciones externas de médicos residentes en centros nacionales y beca para rotaciones externas de médicos residentes en centros extranjeros.