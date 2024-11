Las cooperativas almerienses Atrévete a saber, Arca de Noé y Mahimón, galardonadas en los I Premios +COOP

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Atrévete a saber, Arca de Noé y Mahimón han sido las cooperativas que han resultado galardonadas en las diferentes modalidades de los I Premios +COOP, impulsados por la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo (Faecta) para reconocer a las mejores iniciativas empresariales en cada provincia andaluza, a través de un proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En concreto, Atrévete a saber S. Coop. And ha resultado galardonada en la modalidad de Cooperativa de nueva creación; Arca de Noé S. Coop. And, en la modalidad de Cooperativa más Innovadora y Mahimón S. Coop. And, en la modalidad de Consolidación Cooperativa. Junto a estas empresas, el Ayuntamiento de Almócita ha sido reconocido dentro de la categoría de Fomento del Cooperativismo, según ha detallado la Diputación Provincial en una nota. .

Estos galardones han sido entregados en el marco de un evento que ha reunido a más de 150 empresarios de la provincia, además de representantes de la sociedad civil, y que ha estado inaugurado por la vicepresidenta de FAECTA, María del Mar García Torres. Además, ha contado con la presencia del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Almería, Amós García Hueso; la concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento en el ayuntamiento almeriense, Lorena Nieto Martínez, y la diputada Provincial de Emprendimiento e Iniciativas Europeas, Esther Álvarez Cappa, entre otras autoridades.

Por su parte, la vicepresidenta de Faecta ha subrayado a lo largo de su intervención que "el espacio local y provincial es estratégico para esta federación, pues una de las características principales de nuestras empresas cooperativas es la cohesión social, los servicios de proximidad y la fijación de la población al territorio". En este sentido, ha proseguido García Torres, "instaurar estos Reconocimientos Provinciales al Cooperativismo era una obligación para esta organización empresarial para reconocer la labor del tejido empresarial, poniendo en valor el trabajo de cooperativas que son referentes de buen hacer, tanto en la forma de gestión interna como en la trascendencia económica y social en su entorno".

La vicepresidenta de la patronal andaluza de cooperativas ha felicitado a todos los galardonados en esta primera edición de los premios +COOP, "agradeciendo la convicción y la valentía de todos los empresarios y empresarias que apuestan por el modelo cooperativo, que es, sin duda, una apuesta por una economía más democrática y solidaria y por sociedades más justas, sostenibles y equilibradas".

En este contexto, la diputada provincial ha señalado que la "Diputación de Almería afronta el desarrollo de la provincia en el convencimiento de la necesidad de trabajar en el equilibrio territorial con iniciativas que apoyen el reto demográfico; con el objetivo fundamental de favorecer la fijación de la población en el territorio rural de la provincia de Almería, mitigando la emigración de habitantes y fomentando la atracción de los pobladores".

"En este sentido y dentro la Delegación de Iniciativas Europeas y Emprendimiento hemos trabajado en la creación de una Red de Agentes Colaboradores que desde una visión complementaria actúen como refuerzo de las actuaciones que se llevan a cabo en materia de reto demográfico", ha añadido Álvarez, a la vez que ha destacado que la colaboración con Faecta ha sido "muy estrecha" a través de diferentes proyectos.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dado la enhorabuena a las entidades premiadas, que ha calificado como "ejemplos de la excelente salud del cooperativismo en la provincia y de los valores que representa la economía social". También ha felicitado a Faecta por la organización de la primera edición de los Premios +Coop "que reconocen públicamente y dan visibilidad a la contribución que hacen las cooperativas almerienses al desarrollo social y económico y al empleo en Almería".

Amós García ha señalado que "la Junta está al lado de las empresas de economía social, ayudándoles a ser más fuertes, sostenibles, competitivas e internacionales" con medidas como "las más de 80 acciones incluidas en el plan estratégico para el impulso y la modernización de este sector, el Pimesa, dotado con más de diez millones de euros hasta 2026" y un aumento del presupuesto de 2025 para apoyar la economía social andaluza del 13% respecto al crédito de este año, hasta 10,65 millones.

Asimismo, ha puesto de relieve "el impulso de las cooperativas a nuestra economía, al empleo, la cohesión social y el desarrollo local, sin olvidar su contribución a frenar la despoblación de las zonas rurales", destacando "la resiliencia de este modelo empresarial que le ha permitido mantener el empleo y el servicio a la ciudadanía en tiempos difíciles, como han sido los últimos años".

La concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento ha asegurado que "los más de 25 años trabajando por la economía social de Andalucía han llevado a Faecta a convertirse en una organización útil para las cooperativas, una organización sostenible en el plano económico-financiero, técnico y político". Además, ha agradecido a Faecta "el fomento del empleo en nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento, como siempre, le tendemos la mano para trabajar juntos con el objetivo de seguir fomentando el emprendimiento y el empleo en Almería", ha concluido.