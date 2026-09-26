La Diputación de Almería lleva a la UNED un taller práctico sobre bienestar digital en las familias

Taller de bienestar digital celebrado en la sede de la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, ha organizado en el salón de actos de la UNED de Almería el taller práctico 'Herramientas para el bienestar digital de las familias', una sesión gratuita dirigida a acompañar a padres, madres y educadores en la gestión del uso de las pantallas y las redes sociales por parte de menores.

El taller ha sido impartido por el psicólogo clínico y divulgador Alberto Soler, que ha planteado la sesión en dos bloques: un primer repaso a los datos y tendencias actuales sobre el uso de pantallas en España y Europa, y sus consecuencias en la salud mental y el neurodesarrollo infantil, y un segundo bloque con recursos y claves prácticas para que las familias tomen decisiones informadas al respecto.

La actividad, según ha indicado la institución provincial en una nota, responde a los retos que el avance tecnológico ha generado en los hogares, donde "ha transformado los hábitos de convivencia y ocio familiar" con "desafíos como el uso excesivo de pantallas, los conflictos en casa o la exposición a contenidos inapropiados para determinadas edades".

El taller, dirigido a familias, asociaciones y entidades, se enmarca en la apuesta de la Diputación por dotar a las familias almerienses de herramientas basadas en la evidencia psicológica para afrontar estos retos desde el bienestar emocional y la convivencia positiva.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que "desde la Diputación queremos estar al lado de las familias también en los retos que trae consigo el mundo digital, porque el bienestar de nuestros menores empieza por darles a los padres las herramientas adecuadas para acompañarlos".

Asimismo, la directora de la UNED de Almería, María del Carmen Pérez, ha llamado a "trabajar ese bienestar digital con las familias con niños en edad de tener sus primeros móviles, que acceden a las redes sociales por primera vez y que ven o trabajan con cosas para las que todavía no están suficientemente maduros como para poder asimilarlas".

Así, ve preciso dar a las familias "herramientas para favorecer ese acercamiento a lo digital desde una perspectiva positiva", puesto que la tecnología "también tiene cosas muy buenas y facilita muchos elementos que favorecen" el desarrollo de los menores "siempre que se traten de forma positiva".

Por su parte, el psicólogo Alberto Soler ha explicado que el taller se estructura en dos bloques, donde se da un repaso del estado de la cuestión ahora mismo, con datos de España y datos europeos, para ver cuáles son las tendencias y las implicaciones que tienen sobre todo en la salud mental y en el neurodesarrollo de la infancia; y una segunda parte en la que se ha visto recursos y claves concretas para familias y educadores sobre qué podemos hacer con el tema de las pantallas y qué decisiones tomar para intentar minimizar ese impacto".

Alberto Soler es licenciado en Psicología por la Universitat de València, máster en Psicología Clínica y de la Salud y Psicólogo General Sanitario, además de Especialista Europeo en Psicoterapia (EuroPsy) desde 2013.

Dirige el Centro de Psicología Alberto Soler en Valencia, con un equipo de diez profesionales, y es miembro de la Alianza Multiactor por la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia de UNICEF, compaginando su actividad clínica con la divulgación, la escritura y las conferencias para empresas e instituciones comprometidas con el bienestar familiar y la salud mental infantil y adolescente.