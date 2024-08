Eduardo Porcuna recibe un reconocimiento en la presentación de su exposición 'Esencia Taurina' en Almería

ALMERÍA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Eduardo Porcuna ha recibido un reconocimiento en la presentación de su exposición 'Esencia Taurina' en El Patio de Luces de la Diputación de Almería, donde las 35 obras se podrán ver hasta el próximo 26 de agosto y ofrece una mirada diferente y en detalle del mundo de la tauromaquia. Estas fotografías están tomadas en Almería y muestran las grandes tardes de toreo en la Plaza de Almería, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Eduardo Porcuna cuenta con más de 40 años de experiencia y ha expuesto los momentos que ha captado desde su objetivo en diferentes plazas de España en numerosos puntos de la geografía española. Ahora, durante este mes lo hace en Almería para mostrar grandes tardes de tauromaquia que se han vivido durante los últimos años en la Plaza de Toros de Almería.

Además de las fotografías de Eduardo Porcuna, también se puede disfrutar de tres obras de Guillermo García Prados. Son tres piezas forjadas en hierro: una montera, un toro estilo picassiano y una chaqueta a tamaño natural que portó el torero Ruiz Manuel.

En la inauguración de la exposición han participado la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, Juan Aguilera; el autor de las imágenes de la exposición, Eduardo Porcuna; y el artista, Guillermo García Prados. El acto ha estado conducido por Alberto Sentís.

La vicepresidenta y diputada de Cultura ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos a "la inauguración de una exposición fotográfica que refleja muy bien el arte del toreo y que trasmite tanto a los amantes de este arte. Quiero dar las gracias a Eduardo Porcuna porque sus fotografías siempre capturan la esencia de la tauromaquia de una manera única y tenemos la inmensa fortuna de disfrutarla en el Patio de Luces de la Diputación de Almería".

Morales ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Almería para "divulgar la cultura de la tauromaquia que forma parte de nuestra identidad como sociedad" y ha detallado que "desde este mismo momento y hasta el próximo 26 de agosto podremos contemplar esta gran exposición de alrededor de 35 obras, donde Eduardo Porcuna nos muestra la feria taurina de Almería".

Porcuna ha explicado que "es un honor estar en Almería porque es una ciudad a la que vengo desde hace muchos años para hacer fotografías de la feria taurina. Es una ciudad que me encanta y tenía el gusto y el orgullo de hacer una exposición en vuestra ciudad".

Además, ha relatado que él ve la "corrida de toros a través de la cámara y son muchos los detalles que se viven en una tarde de toros e intento dejarlo marcado para que se pueda ver toda la vida".

Por su parte, García Prados ha detallado sobre su forma de trabajar que "el hierro es muy complicado porque no es fácil de trabajar y hay que conocer los volúmenes y conocer la forma de trabajarlo. Me he inclinado mucho por el tema taurino y flamenco porque creo que en España es una cultura que debemos desarrollar y debemos dar a conocerlo mundialmente muchísimo más".

Para finalizar, el presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3 ha manifestado que con este acto "comenzamos el itinerario de la Feria 2024 en el que iremos compartiendo ratos sobre la tauromaquia en sus distintas facetas. El Foro lo quiere mostrar la cultura y la tauromaquia porque es cultura, y quiere hacerlo a través de la fotografía, la pintura, la orfebrería, entre otros medios".

Tras el acto de inauguración, los artistas han recorrido la exposición junto a la vicepresidenta y diputada de Cultura y junto al presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, donde les han explicado todos los detalles de las obras.