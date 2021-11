El equipo de la serie 'Jaguar' recoge el premio Filming Almería en una gala homenaje al audiovisual más próximo

ALMERÍA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Carlos Sedes, encargado de dirigir la serie 'Jaguar' de Netflix, y el coprotagonista de la ficción Iván Marcos han recogido este miércoles el premio Filming Almería en el marco del vigésimo Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con el que se reconoce a las producciones que han sido rodadas en esta tierra de larga tradición cinematográfica e impulsan la imagen de plató natural a lo largo de una gala con la que se ha rendido homenaje al audiovisual almeriense.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha sido el encargado de entregar el galardón a los miembros del equipo, quienes han expresado su alegría ante tal reconocimiento y su satisfacción por filmar en la provincia. "Me impresionó, no conocía la costa, y la verdad que fue un placer rodar. Hay que proteger mucho el parque natural para que no se llene de hoteles porque tenéis un paraíso", ha dicho Sedes.

El intérprete de la serie, con la que se cumple con una "deuda que teníamos con los presos españoles en campos de concentración", ha dado las gracias de parte del elenco de la ficción. "Ha sido fantástico rodar en Almería, en esta tierra fantástica y que te recoge con los brazos abiertos", ha expresado.

Producida por Bambú Producciones y creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, la serie se ambienta en la España de los 60 y narra la historia de una joven quien después de sobrevivir a su paso por el campo de concentración de Mauthausen se une a un grupo de agentes que tratan de buscar a los nazis que se ocultan en el país. El cuarto episodio de este thriller fue grabado en Almería y es considerado por Fical un "ejemplo de la riqueza de los paisajes almerienses para ambientar cualquier historia".

Rincones de la capital almeriense como el Parque Nicolás Salmerón o la Alcazaba junto con las espectaculares playas del Parque del Cabo de Gata-Níjar, con secuencias en Los Genoveses y San José, son algunos de los escenarios con los que cuenta esta producción.

La gala, conducida por el presentador Diego Bravo ante el patio de butacas del Auditorio Municipal Maestro Padilla, ha servido además para entregar el Premio Asfaan que concede la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía y que este año ha recaído, a título póstumo, en la figura del profesor Antonio Galindo, creador del concurso de cortometrajes de violencia de género 'Miradas Adolescentes' dentro de Fical.

El premio ha sido entregado por la presidenta de Asfaan, Loles Peña, y ha sido recogido por María Dolores Durán, quien ha expresado su agradecimiento y el de sus hijos al reconocimiento. "Como él decía, los niños son proyectos de gigantes, siendo esta su premisa para transmitir conocimientos", ha explicado Durán, para quien su esposo supo crear en los jóvenes una "sensibilidad especial hacia el mundo que nos rodea" mediante metodologías pioneras.

La gala, destinada a quienes hacen de la industria del cine y las series que la provincia sea "una de las más punteras de Europa", está dedicada a quienes aportan el trabajo humano y técnico a rodajes nacionales e internacionales que posteriormente alcanzan nivel nacional e internacional. "Aquí hay una industria del cine cada día más fuerte", ha destacado el presentador del evento a la hora de reivindicar la industria cinematográfica almeriense antes de dar paso a los cortometrajes que han concursado.

'REINAS', PREMIO DEL MARATÓN 48X3

El cortometraje 'Reinas' del equipo liderado por Pablo Reche se ha hecho con el premio del Concurso Maratón 48x3, en el que viarios equipos cuentan con 48 horas para ejecutar cada una de las fases de guion, grabación y edición. El galardón, que tiene una dotación de 1.200 euros, ha sido entregado por la presidenta de la asociación de técnicos y empresas del sector audiovisual de Almería (TESA), Oti Yebra.

Reche ha agradecido el apoyo del equipo, el compañerismo del resto de concursantes y el impulso dado por su familia. "A los que seáis padres quiero deciros que si vuestros hijos quieren hacer algo artístico, que se lo permitáis y los apoyéis", ha manifestado rodeado de sus compañeros, quienes también han dado las gracias por el galardón.

Durante la gala se han dado a conocer los seis trabajos seleccionados entre los once equipos que han participado en el concurso, que este año contaba como tema la serie 'Vis a Vis'. Los concursantes han contado además con la ayuda de Pablo Berger, Premio Goya al mejor guion original por 'Blancanieves', quien ha ayudado a los participantes durante su elaboración.

Con reivindicaciones al apoyo a los pequeños creadores y a aquellos que comienzan, los equipos liderados por Judith Azor con 'Macarrones con ketchup', María Antonio Navarro con 'In 6', Alberto Vicente Cuesta con 'El Paso', Pablo Reche con 'Reinas', Carlos Bretones con 'Reflejos', y Juan Sebastián Castro con 'El tiempo pasará' han expresado su satisfacción por la experiencia vivienda durante el proceso de rodaje y han dado las gracias a Fical por mantener la maratón.

GALARDÓN 'KIKO MEDINA' A 'EL PESO DE LA AUSENCIA'

La noche del audiovisual almeriense ha entregado también sus premios para impulsar la producción de proyectos cinematográficos y colaborar así con futuros directores que se van a rodar en la provincia. Así, el máximo galardón que lleva el nombre del productor almeriense 'Kiko Medina' y que ha sido entregado por sus padres ha recaído en 'El peso de la ausencia', de Alberto Gómez Uriol, quien ha asegurado que este premio es "el pistoletazo de salida para este proyecto" que cuenta "un proyecto muy personal aunque con proyección universal".

El recuerdo de Kiko Medina ha sido compartido por una emocionada Eva Alma, quien recibió el premio Asfaan el pasado año y que en esta edición se ha alzado con el segundo premio de producción con 'Nana (Lullaby)' de Veramaya Producciones, el cual ha sido entregado por el actor Manu Dios. "Esperamos estar presentando esta película el año que viene en Fical", ha asegurado Almaya, quien ha reafirmado su compromiso por impulsar los proyectos cinematográficos que se graban en Almería.

El tercero de los reconocimientos ha ido a parar a Luis Sánchez Martínez por 'El ladrón de lluvia' y ha sido dado por la presidenta de la asociación andaluza de mujeres en medios audiovisuales (AAMMA), Laura Hojman. "Este proyecto lleva mucho recorrido detrás y esperemos que mucho por delante porque es una historia que al que más o menos le toca", ha asegurado Martínez ante un proyecto que abunda sobre la leyenda urbana de las avionetas 'antitormentas'.

La gala ha permitido también avanzar los 'teaser' de la película musical 'Un nuevo renacer', inspirado en la historia real de la actriz de teatro cantante y poeta Concha Robles, encarnada por la actriz Cristina de la Osa, el cual ha sido introducido por el impulsor del proyecto y compositor de la banda sonora, David Miralles.

La velada, que ha estado amenizada por las actuaciones musicales del almeriense Juanjo García conocido tras su paso por 'La Voz' y 'La Voz Kids', ha permitido además al guionista y director Tirso Calero entregar el premio 'Almería Tierra de Cortometrajes' a 'Mi pequeña muerte', de Daniel Parra. El galardón se da a uno de los cortos almerienses que no fueron seleccionados en la edición pasada para la sección oficial.

Parra ha agradecido a Fical y a la Diputación de Almería que haya organizado este ciclo así como la jurado por reconocer su "comedia romántica llena de frustraciones y miedos propios". Para mí el cine, dirigir y escribir, es mi terapia favorita", ha asegurado el premiado.

El evento se ha cerrado entre aplausos con la presentación del corto 'Enero del 66', de Jaime García Parra, que ha agradecido el apoyo de la Diputación y Fical a la producción almeriense para conseguir dar "un paso adelante" y "crecer".