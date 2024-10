Eugenio Alabiso y Sergio Leone, leyendas del wéstern, homenajeados en el Festival de Cine de Tabernas (Almería)

TABERNAS (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El cineasta Eugenio Alabiso ha sido galardonado con el premio 'Desierto de Tabernas', reconociendo su trabajo como editor en las películas que definieron el 'spaghetti western', entre ellas los clásicos dirigidos por Sergio Leone, como 'El bueno, el feo y el malo', en la segunda jornada de Almería Western Film Festival (AWFF).

La entrega del premio se ha celebrado en el icónico Saloon de Oasys MiniHollywood, con la participación del alcalde de Tabernas, José Díaz, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación de Almería, Almudena Morales, el gerente del poblado, José María Rodríguez, el director del festival, Juan Francisco Viruega, y el cineasta Guillermo de Oliveira.

"Hace más de medio siglo que no venía a Tabernas, regresar ha sido muy emocionante. Sin duda, es muy gratificante que aquí se le de tanta promoción al cine, mientras que en Italia no se hace lo que realmente merece toda aquella época de películas que se han convertido en producciones que son guías para los nuevos creadores. Estoy muy feliz de que el festival me haya otorgado este premio", ha manifestado Alabiso.

Alabiso, un colaborador esencial en la creación de los momentos más memorables del wéstern europeo, ha sido protagonista en esta segunda jornada dedicada a honrar la figura de Sergio Leone, considerado el padre del 'spaghetti western'. La celebración del 'Leone Day' ha alcanzado su punto álgido en el cementerio de MiniHollywood, donde Leone ha sido recordado con un premio 'In Memoriam' que ha recogido el director del documental 'Sergio Leone, el italiano que inventó América', Francesco Zippel.

El historiador cinematográfico Carlos Aguilar ha realizado una reseña profunda sobre la influencia de Leone en el cine y ha detallado algunos momentos sobre su etapa de creación en el Desierto de Tabernas. La Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada ha amenizado en directo el acto con la interpretación de las inolvidables partituras de Ennio Morricone, que acompañaron a los largometrajes de Leone, como un tributo sonoro al genio del cine italiano.

"La familia no ha podido venir y por eso estoy yo aquí. En 2019 comenzamos con el documental a su figura y estuvimos profundizando en toda su trayectoria, tuve la gran suerte de hacerle la última entrevista al compositor Ennio Morricone, el maestro me dijo algo que me dejó sorprendido. Para su ceremonia cuando falleció pidió que se le hiciera un homenaje en silencio, pero en realidad siempre han sido grandes celebraciones en torno a su figura. Vengo de una tierra de directores muy famosos, pero el más conocido a nivel mundial es Leone. Gracias a homenajes como este sigue vivo y estoy muy agradecido de ser quién recoja este premio", ha manifestado Francesco Zippel.

"Con su visión única, Leone inmortalizó nuestros paisajes en películas que siguen siendo referentes en la historia del cine. Este gran maestro hizo de nuestro desierto, el Desierto de Tabernas, un lugar icónico a nivel mundial para la industria cinematográfica siendo un escenario natural de un sinfín de producciones, no solo wéstern sino de otros géneros. Hay que recordar que logramos que fuera reconocido como 'Tesoro de la cultura cinematográfica europea'. Esta distinción que deja patente la extraordinaria vinculación de nuestra localidad a la historia del cine en general y al europeo en particular", ha manifestado el alcalde de Tabernas, José Díaz.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor los dos premios que se han entregado durante este viernes, y que "uno de ellos viene a reconocer al montador Eugenio Alabiso y a unas de las labores fundamentales como es la edición. Hablar de Alabiso es hablar del western y de Tabernas, así lo demuestra su larga carrera con trabajos como 'El bueno, el feo y el malo'. También se reconoce hoy, con el premio 'In memoriam' al director Sergio Leone. Sin duda es uno de los directores y guionistas más icónico del mundo del cine y del western. Gracias a él y a su trabajo, el desierto de Tabernas es uno de los escenarios más reconocidos en este género del séptimo arte".

"Este reconocimiento mantiene vivo a todos estos cineastas que engrandecieron el mundo del cine y nuestra provincia. Y ese precisamente, es también el objetivo de la Diputación, mantener viva nuestras tradiciones y nuestro legado. Desde la Institución Provincial vamos a seguir apostando por iniciativas y festivales como este que engrandecen más aún a nuestra maravillosa provincia", ha añadido la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense.

PROYECCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA JORNADA DE AWFF

Esta segunda jornada de Almería Western Film Festival ha comenzado con la proyección de la Sección Oficial Internacional de Cortometrajes, donde participan obras de países como España, Francia, Inglaterra, Bolivia, Brasil y Estados Unidos. Los realizadores presentaron sus cortos y conversaron con el público en un coloquio sobre la influencia del wéstern en sus respectivos trabajos.

Además, han continuado en el Teatro de Tabernas las diferentes secciones oficiales con la proyección de 'Juancaballo', de los hermanos Jiménez Revuelta en la Sección RTVA, y 'Ride', del estadounidense Jake Allyn, dentro de la Sección Oficial de Largometrajes. Por la tarde, se presentó la esperada proyección de 'Hasta el fin del mundo', dirigida por Viggo Mortensen.

Mientras tanto, en Oasys MiniHollywood, los asistentes han disfrutado de una clase magistral sobre los arquetipos del wéstern, impartida por el guionista Fernando Navarro, así como de la presentación de la biografía '100 años de Carlo Simi', a cargo de Giuditta Simi, hija del célebre diseñador de producción de las películas de Leone. La programación de actividades paralelas se ha completado con un espectáculo wéstern y una actividad literaria para los más pequeños, con un cuentacuentos infantil.

Para cerrar el día en Tabernas, se proyecta el documental 'Sergio Leone, el italiano que inventó América', dirigido por Francesco Zippel, con la colaboración de la plataforma Sky Showtime. El filme, que explora la vida y el impacto de Leone en el cine, será acompañado por un coloquio con su director. Esta segunda jornada del Festival de Cine de Tabernas concluirá con el concierto de 'Leone Band', cerrando así un día inolvidable que celebra el legado de Sergio Leone y su influencia perdurable en el cine wéstern.