Expertos analizan en Roquetas de Mar (Almería) las ciberamenazas que afectan a pymes y entidades locales

Jornadas en materia de ciberseguridad celebradas en Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edificio Polivalente de El Puerto de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido la celebración de las jornadas 'Ciberseguridad e Inteligencia Artificial', en el que expertos han analizado las ciberamenazas que afectan a pymes y entidades locales, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y los desafíos de la seguridad digital.

La iniciativa, organizada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, ha reunido a profesionales del ámbito tecnológico, representantes institucionales, especialistas en seguridad digital y expertos del sector público y privado para analizar los principales desafíos que plantea la transformación digital.

Según ha indicado la Diputación en una nota, las ponencias han arrancado con la conferencia 'Nadie es demasiado pequeño: ciberamenazas reales para pymes y ayuntamientos' impartida por María de Miguel Santos, ingeniera de Telecomunicación y directora de División de Seguridad de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de Seteleco.

Durante su intervención se han abordado los riesgos digitales a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas y las entidades locales, poniendo de relieve que la ciberseguridad constituye una necesidad para organizaciones de cualquier tamaño.

La segunda de las ponencias ha llevado por título 'El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: la ciberseguridad como riesgo a gestionar', a cargo de José Javier Gómez Méndez, de IBM. Esta intervención ha permitido profundizar en los desafíos que plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y en la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a su utilización, especialmente en el contexto del nuevo marco regulatorio europeo.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Empresas y administraciones ante la IA y la Ciberseguridad: ¿amenaza u oportunidad?'. El debate ha contado con la participación de José Antonio Álvarez Bermejo, doctor en Informática de la Universidad de Almería; el teniente Pedro Marín Mora, jefe de la Sección de Patrimonio (Equipo Edite y Arroba) de la Comandancia de Almería; Antonio Jesús González García, jefe del Servicio de Infraestructura Tecnológica, Seguridad y Atención a Usuarios (Sitsua) de la Diputación Provincial de Almería; y Florentina Fernández, de la Cámara de Comercio de Almería.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado la importancia de reforzar la protección de las empresas y las administraciones públicas frente a unas amenazas digitales cada vez más complejas, así como en la importancia de incorporar la inteligencia artificial de manera segura, responsable y conforme al nuevo marco normativo europeo.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Álvaro Izquierdo, ha indicado la oportunidad que se ofrece con las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para reforzar la ciberseguridad y ha agradecido a la labor de todos los equipos encargados de mantener la seguridad y hacer que los servicios web funcionen con eficiencia.

El vicedecano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, Mariano Martínez, ha explicado que el objetivo es "concienciar" a entidades, administraciones y entidades de la importancia de asumir la evolución tecnológica con "responsabilidad y cuidado".

Martínez asegura que estas jornadas "nos permiten abordar diferentes perspectivas sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, la protección de los sistemas de información, la prevención de amenazas digitales y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las administraciones públicas, el tejido empresarial y los profesionales del sector tecnológico".