El Festival de Cine de Almería dedica la primera de sus mesas redondas a la figura del cineasta Carlos Saura

ALMERÍA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera mesa redonda de la 22 edición del Festival de Cine Internacional de Almería ha estado dedicada al cineasta Carlos Saura, fallecidoel pasado mes de febrero a los 91 años y el día antes de que la Academia de Cine le entregara el Goya de Honor a toda su impecable carrera. Entre muchos trabajos y películas, rodó en Almería 'Stress es tres, tres' en 1968 y 'Deprisa, deprisa' en 1981.

Para ello se ha contado con la presencia de Assumpta Serna, Ana Torrent e Ingrid Rubio, tres actrices cuyos trabajos con Carlos Saura marcaron tanto su trayectoria como sus propias vivencias y aprendizajes personales en el mundo del cine, además de uno de sus siete hijos, Antonio Saura, en una conversación moderada por el presentador Luis Alegre, según ha detallado la Diputación almeriense en un comunicado.

Su hijo Antonio es quien más puede contar de Carlos Saura, tanto como padre, "de quien mi primer recuerdo es cuando trajo a casa un galgo afgano", como director de cine, "con el rodaje de 'La Caza', yo tenía cuatro o cinco años y me pareció horrible con aquel calor en mitad del campo de Toledo y con todos aquellos hombres tan rudos y barbudos", y como gran estrella, "fui consciente con el rodaje de 'Cría Cuervos' con Geraldine Chaplin".

Una película con la que, precisamente, Ana Torrent conoció y trabajó con Saura, cuando sólo tenía ocho años. "Venía de hacer 'El espíritu de la colmena' con Víctor Erice y mis padres no querían que yo me metiera más en el cine y que no tuviera una infancia normal como mis hermanos y Carlos acabó ganándose a mi madre y entre los dos convencieron a mi padre", ha recordado. De aquel rodaje Ana recuerda sus nervios "y como Carlos me tranquilizó diciendo que iba a estar ahí para lo que necesitara, dejándome mi espacio y dejándome ser yo. Carlos trataba a los niños con mucho respeto, como personas inteligentes que necesitan también su espacio. Algo que al final aplicaba también a todo el mundo".

En el caso de Assumpta Serna la película que le conecta en primera instancia con Saura es 'Dulces horas'. "Fue mi primera experiencia completamente profesional y fue gracias a Myriam de Maeztu, que me dijo que estaba haciendo un casting y que podría estar hecho para mí. Yo venía de un sentimiento muy rebelde, hacia pocos años que se había muerto el dictador y teníamos ese espíritu de hacer cambiar las cosas. Desde aquella película vi su gusto para ver, la mirada, sus silencios, su media sonrisa. Tenía su forma de hacer las cosas e igual que te daba espacio también quería el suyo y tenías que saber cuándo plantearle las cosas".

Por su parte, Ingrid Rubio trabajó con Carlos Saura en la película 'Taxi', de 1996. "Acababa de terminar una serie en TV3 en la que tenía un pequeño papel como hija de la protagonista y sí que el primer pie en el cine fue con Carlos Saura. Recuerdo que el fin de semana que hice aquel casting llevé también una cinta VHS a la productora de Fernando Colomo y el taxi que nos llevó de Callao a Génova nos trajo suerte porque el conductor comentó que a Laura del Sol (actriz habitual de Saura) también la había llevado él", ha compartido entre risas.